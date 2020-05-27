«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» 

В большинстве мусульманских стран свадьбы отмечаются роскошно: праздник длится несколько дней и сопровождается множеством ритуалов, в которых участвуют сотни гостей. Многие традиции строго соблюдаются и по сей день. Решение о брачном союзе, например, принимают родители, а девушки выходят замуж исключительно девственницами. Богатая свадьба сулит молодоженам «любовь до гроба» в самом прямом смысле слова, ведь развестись — означает навсегда посрамить себя и родных. О свадебных обычаях и брачных перипетиях в мусульманских странах — в материале нового цикла «Ленты.ру».

Семейный быт мусульман всегда отличался патриархальностью. Мужчина — единственный глава семьи — был распорядителем любого имущества, за исключением личных вещей жены. Дети воспитывались в строгом повиновении отцу. Жена находилась в беспрекословном подчинении у супруга.

Неизменным остается и отношение мусульманских стран к свадьбе как чрезвычайно важному и знаковому событию. Мероприятие сопровождается множеством обрядов и ритуалов, направленных на создание многодетной семьи с достатком, изобилует роскошью и надолго запоминается молодоженам и их гостям.

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Однако отпраздновать свадьбу мечты удается далеко не каждой девушке: даже сегодня есть те, кто выходит замуж отнюдь не по собственному желанию.

Марокканский брачный контракт

В Марокко, как и во многих странах мира, за две недели до торжества девушка в сопровождении молодых родственниц отправляется в хаммам — традиционную баню. В зале, где проходят ритуальные омовения такбиб, восхваляющие Пророка, невеста поворачивается лицом к Мекке, после чего банщицы-таябат выливают ей на голову семь ведер теплой воды. Омовения символизируют переход к новой жизни.

После очищения тела начинается ритуал раскрашивания хной. «День хны» обычно проводят в пятницу накануне свадьбы. Женщины наносят на ладони и ступни невесты круги, волнистые линии, остроконечные стрелы.

Одним из основных условий вступления в брак является уплата махра. Махр — свадебный подарок невесте. На его обязательность указывает Коран: в случае развода махр остается у жены. Эта традиция отличается от калыма тем, что передается не родителям молодой девушки, а ей лично. Махром может быть определенное количество денег, драгоценных камней или металлов, а также ценное имущество.

Ключевую позицию в оформлении самой церемонии свадьбы занимают цветы. Также используются ракушки, символизирующие чистоту и непорочность. Марокканская невеста облачается в традиционные одежды зеленого цвета, расшитые узором. Наряд украшается золотом, жемчугом, шелковыми тканями ручной работы.

Празднование предваряет чтение Корана под песнопения, после чего подписывается брачный контракт (в Марокко этот документ обязателен). По традиции, от имени невесты это делает ее отец. Свадьба начинается только после официального оформления

Четверо мужчин вносят в банкетный зал невесту и сажают ее на «амарию» — помост и своеобразный трон, где ее уже ожидает супруг. Этот ритуал носит символический характер, показывая, насколько легко новобрачная вступает в семейную жизнь. Во время пиршества невеста сидит на диване с большими бархатными подушками, с головы до ног она закутана в покрывало из белого шелка.

На протяжении всего торжества молодожены переодеваются в новые наряды — не меньше семи раз. Каждое их возвращение сопровождается восклицаниями гостей и аккордами марокканского оркестра.

Только в конце вечера невеста надевает свадебное платье белого цвета и вместе со своим мужем обходит столы с гостями, чтобы поблагодарить каждого за визит и угостить традиционным кулечком конфет. После этого молодожены прощаются с гостями и направляются в дом жениха.

Когда невеста приходит к новому дому, ей нужно три раза вокруг него обойти. Только после этого она, по марокканскому обычаю, становится женой.

Пакистанская эмансипация

Сегодня одной из наиболее европеизированных стран исламского мира является Пакистан. Там женщины имеют широкий доступ как к общественной жизни и образованию, так и к политике (это единственное государство мусульманского мира, которым долгое время руководила женщина). Тем не менее в пределах семьи ее статус определяется ценностями ислама, которые необычайно важны.

Свадебные обряды в Пакистане представляют собой сплетение мусульманской и общеиндийской культур, поэтому немного отличаются от ранее упомянутых традиций. По обычаю, торжество в этой стране длится четыре дня, за невесту давать выкуп не принято, а свадебными расходами занимаются обе стороны.

В первый день мероприятия сторона невесты и сторона жениха отмечают предстоящее бракосочетание отдельно друг от друга. В это время все облачаются преимущественно в оранжевые и желтые цвета, чему есть объяснение: несмотря на то что сегодня пакистанцы исповедуют ислам, эти оттенки для них являются отголоском других верований, ранее господствовавших на территории государства.

Второй день празднования носит название «менди», что переводится как «хна» (происходят все те же традиционные для мусульман процессы нанесения на тело узоров). Единственным отличием пакистанского обычая от традиции других стран является то, что в этот день именно сторона жениха приносит невесте ее свадебный наряд.

Сама церемония бракосочетания происходит на третий день торжества — самый красивый и запоминающийся. Наряды молодоженов обязательно должны быть красными, а платье и вуаль невесты — украшены обилием драгоценностей. Жених в этот день надевает на голову тюрбан

Религиозный и гражданский обряды проводятся почти одновременно, а все это время над головами молодых держат Коран. Четвертый день, «валима», — заключительный. Молодожены предстают перед гостями уже в качестве семьи, их одаривают подарками. В это время накрывается богатый стол для приглашенных, и начинается пир. К концу дня пару провожают к жениху домой, и с этого момента у нее начинается самостоятельная семейная жизнь.

Дагестанская стрельба

Одним из самых древних обычаев семейно-брачных отношений является брак-умыкание, иными словами — похищение невесты. Именно с этого ритуала начинается свадьба в Дагестане. Преимущество такого способа состояло в незначительном размере выкупа. Украденная жена считалась обесчещенной, и родственникам ничего не оставалось, кроме как выдать ее замуж. Если кража удавалась, то между семьями проходили переговоры и перемирие, после которых и проходила процедура бракосочетания.

Традиционно во время дагестанской помолвки — обмена кольцами в доме невесты — помимо подарков девушке обязательно должны быть подготовлены подарки для родителей и ближайших родственников жениха. Обычно это дорогие рубашки (для отца, деда, братьев), модное платье, костюм или деньги (для матери) и роскошные платки (бабушке и сестрам). Сторона жениха должна подготовить минимум три больших подноса с национальными сладостями: ореховой халвой, мучной и лапшовой халвой с миндалем или фундуком.

Обменявшись подарками, родственники расходятся. С этого дня жених и невеста имеют право видеться, ходить вместе в кино, кафе и другие общественные места.

В день официальной и главной части торжества перед выходом из дома мать вручает невесте на счастье сосуд, наполненный конфетами или сахаром. По обычаю, его надо целый год держать в нетронутом виде на видном месте. Как только отъезжает свадебный кортеж, за машиной, в которой сидят жених с невестой, выплескивают ведро воды.

Из городских свадеб исчезло обычное для мусульманской свадьбы музыкальное сопровождение — гармонь, зурна, барабан. Сейчас на свадьбах звучат современные ритмы, которые объединяют все возрастные группы.

Свадьба требует значительных усилий и материальных затрат. Семья, устраивающая торжество, надеется, что сможет вернуть потраченные средства за счет конвертов с деньгами, которые приносят гости.

Раньше после того, как невесту забирали с празднования в дом жениха, друзья последнего начинали стрелять в воздух. Таким образом они отгоняли от дома новобрачных нечистую силу.

При входе в новый дом молодая девушка должна была совершить обряд угощения. У каждой этнической группы он проходил по-разному. Так, у даргинцев невесту угощают медом и сладостями, а у лезгин — девушка должна раздавить правой ногой ложку с маслом, которую клали на порог.

У моего народа раньше была традиция, которая, благо, уже себя изжила. Когда невеста заходила в новый дом, жених должен был сильно ударить ее по спине, причем так, что девушка могла даже упасть. Задача была не из легких, поскольку родственники невесты препятствовали этому действию. Если мужу удавалось нанести удар — это символизировало его главенство в доме. Но в случае, если он не решался поднять руку на жену, это означало, что мужчина будет находиться под каблуком

Райсат, жительница Дагестана

Примечательно, что во время свадьбы и даже в момент брачной ночи невеста вела себя скромно и стояла с опущенными глазами — так принято. На второй день после мероприятия младший брат или племянник жениха должен был поддеть длинной палкой либо платок, либо накидку невесты. Только после этого ей позволялось показать лицо новой семье. За это ей в руку клали денежное вознаграждение.

На третий день происходил следующий ритуал-посвящение: собирались родственники и вели невесту к ближайшему роднику. Там она набирала кувшин воды и угощала каждого члена большой семьи. Только после этого обряда девушка могла самостоятельно выходить из дома и показываться на людях.

Азербайджанская невинность

Еще недавно в Азербайджане родители договаривались о свадьбе, не поставив детей в известность и не спросив их согласия. Сегодня этот обычай постепенно себя изжил. Молодежь стала более образованной, осведомленной и смелой. Семья создается чаще всего из любящих друг друга людей, между которыми царит равноправие.

Несмотря на это одобрение и согласие со стороны родителей по-прежнему остаются необходимыми. Важным фактором для счастливого будущего молодой семьи является «хейир-дуа», иными словами — благословение, «без которого не будет счастья».

Мы с мужем узнали друг о друге благодаря родителям. Мама моего супруга показала ему мои фотографии, чтобы он «оценил» меня. Предварительно я понравилась его семье: они выведали обо мне информацию от общих знакомых. Через некоторое время у нас случилась спонтанная прогулка, после которой мы начали регулярно переписываться. По мере знакомства мы все больше друг другу нравились: выявили общие взгляды, интересы, нам было весело. События развивались очень быстро, и вскоре я поняла, что это мой человек. Я чувствовала себя очень свободно в общении с ним. Мне не приходилось быть скромницей и притворяться святошей, и нас обоих этот факт радовал. Я призналась родственникам, что парень мне понравился, и меня поддержали. Все же это мое решение, поэтому ко мне прислушались

Лейла, жительница Азербайджана

В мусульманских национальностях неотъемлемой частью свадебного процесса является «никах», или «кебинкесдирме», — это некое бракосочетание, которое пара заключает сразу после помолвки. По исламу нельзя, чтобы мужчина прикасался к женщине до этого ритуала — считается грехом. Он проходит в присутствии муллы, который зачитывает строки из Корана.

После этого пара по традиции съедает конфету — чтобы жизнь была сладкой, а брат невесты завязывает красную ленту вокруг ее талии, что символизирует ее невинность.

Азербайджанские свадьбы делятся на два типа: женскую и мужскую. После женской свадьбы, как правило, устраивается «вечер хны». У традиции есть еще одна странная особенность: девушка должна окунуть в хну ноги. Это своеобразный знак невинности, который жених увидит во время первой брачной ночи.

Егор Алеев / ТАСС

На обе свадьбы близкие родственники традиционно приходят с «хонча» — корзинами, наполненными подарками и сладостями. Сторона жениха должна приносить невесте комплект украшений и товары для обустройства совместного «гнездышка».

По старой традиции во время первой брачной ночи молодоженов в доме находится «енгя» — женщина, которая сидит за дверью и ждет, когда пара займется любовью, а затем проверяет постельное белье на наличие крови.

В моем случае все прошло цивильно: мне просто объяснили, что и как я должна сделать, после этого нас с мужем оставили вдвоем. Белье я положила в шкаф, откуда его забрала свекровь. Так сторона жениха получает подтверждение того, что невеста была девственницей

Лейла, жительница Азербайджана

Таким образом, сегодня азербайджанские свадьбы проходят с учетом многих традиций и в то же время «в ногу со временем». Помимо традиционных азербайджанских песен звучат и русские «тусовочные» хиты популярных исполнителей, под которые зажигает не только молодежь, но и взрослые.

Безусловно, иногда случается, что жених не приглянулся невесте или показал себя с худшей стороны уже во время совместной жизни. Зачастую добропорядочная девушка жертвует своим счастьем и терпит нелюбовь и неверность мужа ради детей. Однако, как показывает практика, количество разводов среди мусульман растет, что говорит о переосмыслении народами старинных и уже не актуальных устоев, с которыми семьи отказываются мириться. Традиции — это важно, но, по мнению современных мусульман, гораздо важнее иметь выбор и право на счастливую жизнь.