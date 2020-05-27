Как улучшить сексуальную жизнь, не имея партнера

Секс-терапевт из США Эмили Джамея изучила, какие факторы влияют на качество интимных отношений. Исследование опубликовано в журнале Sexual and Relationship Therapy.

Эксперт определила четыре параметра, которые влияют на уровень сексуальной удовлетворенности человека. Это личные качества — чувственность, любопытство, воображение — а также тип привязанности в отношениях, если речь идет о сложившейся паре. При этом чувственность, любопытство и умение фантазировать не связаны с сексом напрямую и могут быть развиты за пределами спальни.

В исследовании участвовали 195 добровольцев. В анкетах им нужно было ответить на вопросы вроде «Когда вы ходите пешком, осознаете ли вы, как двигается ваше тело?», «Насколько вас вдохновляют и увлекают мечты?», «Ищете ли вы новые ощущения намеренно?»

Люди, которые были чутки к своим физическим ощущениям, открыты новому и часто предавались мечтам о чем-то приятном, в целом были более сексуально удовлетворены, чем остальные участники. Однако при еще одном условии — если они состояли в здоровых отношениях и чувствовали надежную связь с партнером.

«Иметь заботливого, поддерживающего партнера — большое дело. Но что интересно в исследовании, так это то, что мы можем развить чувственность, любознательность и воображение вне сексуального контекста, чтобы и в сексе испытывать больше удовольствия. Это значит, что есть шаги, которые люди могут предпринять вне зависимости от того, есть ли у них сексуальный партнер»,

— отмечает автор статьи.

Начать можно с самых простых вещей: выпить чашку ароматного кофе (и осознать это ощущение), записаться на интересующий вас онлайн-курс или отыскать креативный подход к решению привычных задач.