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Доктор и медсестра поспешно сыграли свадьбу в больнице из-за коронавируса 

Lenta.ru 7 часов назад
Доктор и медсестра сыграли свадьбу в больнице
Фото: Globallookpress.com
Медработники поженились в лондонской больнице святого Томаса, Великобритания, из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает новостной портал MyLondon.
34-летний врач Джанн Типпинг (Jann Tipping) и 30-летняя медсестра Анналан Наваратнам (Annalan Navaratnam), лечащие зараженных коронавирусом пациентов, поспешно сыграли свадьбу в расположенной в больнице часовне. Один из свидетелей снимал церемонию на камеру, чтобы ее могли видеть родственники и друзья жениха и невесты в онлайн-режиме.
Типпингу и Наваратнаме пришлось перенести свадьбу, запланированную на август, в связи с ситуацией в стране. Однако вместо того чтобы откладывать церемонию на поздний срок, они решили пожениться раньше. «Мы хотели все устроить, пока никто не заболел. Даже несмотря на то, что нашим близким пришлось наблюдать за нами через экраны. Но мы хотели отметить это событие, пока мы еще в силах», — подчеркнула невеста.
По словам медсестры Наваратнам, священники с трудом получили разрешение на проведение церемонии. У влюбленных было две недели, чтобы подготовиться к свадьбе. «Когда мы узнали дату, у меня еще не было ни свадебного платья, ни колец и прочей атрибутики. Нам пришлось действовать быстро», — рассказывает она. В результате празднование прошло в интимной и романтичной атмосфере.
«Больница святого Томаса — важное для нас место, особенно для меня, так как я проработала здесь последние шесть лет. Еще одна причина, почему все это было так значимо для нас обоих», — говорит Наваратнам.
Новоиспеченный муж описал их свадьбу как «прекрасное событие в крайне неспокойное время».
В апреле сообщалось, что медбрат из отделения интенсивной терапии больницы в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, сделал предложение коллеге, с которой два месяца работал в больнице для зараженных коронавирусом пациентов. Он рассказал, что влюбился в медработницу во время круглосуточной работы по спасению больных.
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