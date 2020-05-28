Бордели Швейцарии ограничили из-за коронавируса

Швейцарский профсоюз секс-работников выступил с инициативой скорейшего открытия в стране борделей. В качестве своеобразной антикризисной программы представители пострадавшей из-за пандемии сферы интимных услуг предложили сделать пребывание своих клиентов максимально безопасным.

Изюминкой такого подхода стала инициатива обслуживать гостей домов терпимости в "безопасных" позах. К таким позициям жрицы любви отнесли две: doggy style (по-собачьи, она же колено-локтевая) и reverse cowgirl (поза наездницы наоборот — женщина находится спиной к партнеру).

Кроме того, угроза распространения коронавируса толкнула хозяев борделей и на пересмотр санитарных норм. Теперь комнаты должны тщательно вентилироваться на протяжении 15-ти минут после каждого клиента. Полотенца и постельное белье также планируется обрабатывать особым образом, осуществляя стирку при температуре не менее 60 градусов.

Переступившим порог заведения гостям будут преложены презервативы, защитные маски, перчатки и гели для дезинфекции. Время работы с каждым клиентом ограничат до 15-ти минут, что по задумке должно помочь избежать сильной вирусной нагрузки на участников "процесса". Самим же сотрудницам секс-индустрии запретят прикасаться к вещам клиентов. При этом, вся информация о каждом посетителе будет тщательно храниться на протяжении месяца.

Так в Швейцарии занятия проституцией являются законным видом деятельности. 16 марта все дома терпимости на территории европейской страны закрыли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако в профсоюзе надеются на возобновление работы борделей уже с 8 июня, именно с этого дня местные власти планируют в очередной раз ослабить карантинные меры, сообщает издание Dailymail.