Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Успеть за 15 минут: швейцарские бордели ограничат время общения со жрицами любви 

Экспресс газета 36 минут назад
Бордели Швейцарии ограничили из-за коронавируса
Фото: Экспресс газета
Швейцарский профсоюз секс-работников выступил с инициативой скорейшего открытия в стране борделей. В качестве своеобразной антикризисной программы представители пострадавшей из-за пандемии сферы интимных услуг предложили сделать пребывание своих клиентов максимально безопасным.
Изюминкой такого подхода стала инициатива обслуживать гостей домов терпимости в "безопасных" позах. К таким позициям жрицы любви отнесли две: doggy style (по-собачьи, она же колено-локтевая) и reverse cowgirl (поза наездницы наоборот — женщина находится спиной к партнеру).
Кроме того, угроза распространения коронавируса толкнула хозяев борделей и на пересмотр санитарных норм. Теперь комнаты должны тщательно вентилироваться на протяжении 15-ти минут после каждого клиента. Полотенца и постельное белье также планируется обрабатывать особым образом, осуществляя стирку при температуре не менее 60 градусов.
Переступившим порог заведения гостям будут преложены презервативы, защитные маски, перчатки и гели для дезинфекции. Время работы с каждым клиентом ограничат до 15-ти минут, что по задумке должно помочь избежать сильной вирусной нагрузки на участников "процесса". Самим же сотрудницам секс-индустрии запретят прикасаться к вещам клиентов. При этом, вся информация о каждом посетителе будет тщательно храниться на протяжении месяца.
Так в Швейцарии занятия проституцией являются законным видом деятельности. 16 марта все дома терпимости на территории европейской страны закрыли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако в профсоюзе надеются на возобновление работы борделей уже с 8 июня, именно с этого дня местные власти планируют в очередной раз ослабить карантинные меры, сообщает издание Dailymail.
Видео дня. Кем стала падчерица Александра Демьяненко
Экспресс газета: последние новости
Женщина, собравшая обед на работу мужу, возмутила феминисток Женщина, собравшая обед на работу мужу, возмутила феминисток Самураи превратили Японию в заповедник педофилов и гомосеков Самураи превратили Японию в заповедник педофилов и гомосеков Девственники-убийцы: кто виноват, что инцелы мстят миру за отсутствие секса Девственники-убийцы: кто виноват, что инцелы мстят миру за отсутствие секса
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наших суперзвезд ненавидит вся страна»
«Наших суперзвезд ненавидит вся страна»
Пелагея официально подала на развод с Телегиным
Пелагея официально подала на развод с Телегиным
Японские эксперты рассказали о вреде масок для детей младше двух…
Японские эксперты рассказали о вреде масок для детей младше двух…
«По понятиям, ты далеко не красавчик»
«По понятиям, ты далеко не красавчик»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
06:12
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
Здоровье
Сергей Безруков впервые показал сына
02:58
Сергей Безруков впервые показал сына
Дети Звёзды
Дочь Ефремова рассказала про спивающуюся мать
02:59
Дочь Ефремова рассказала про спивающуюся мать
Звёзды Дети
Какие специи помогут похудеть
06:12
Какие специи помогут похудеть
Еда Здоровье
Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
03:24
Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Дом и сад Психология
7 причин принять ванну, а не душ
04:33
7 причин принять ванну, а не душ
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение