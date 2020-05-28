Почему в изоляции снижается сексуальная активность

Еще совсем недавно ученые всего мира пророчили человечеству наступление глобального «медового месяца», связанного с карантином. Подразумевалось, что, находясь на карантине, люди то и дело будут заниматься любовью и это приведет к демографическому взрыву уже к концу года. Но оказалось, что человеческая психология сложнее, чем могли предположить ученые мужи и все пошло совсем не так, как предполагалось.

Первый «отрезвляющий душ» сторонники безудержного карантинного секса получили уже в марте, когда выяснилось, что жители Китая, Южной Кореи и Японии не только не сделались более любвеобильными, но и, наоборот, стали чаще разводиться. Нахождение в одном замкнутом пространстве увеличило число конфликтов между партнерами и не все с достоинством и смирением это приняли.

К маю все еще больше отделилось от оптимистичного сценария. Социологические исследования вдруг выяснили, что 69% пар в самоизоляции стали реже, чем обычно, заниматься сексом. Эксперты тут же задались целью определить, почему так происходит и нашли очень необычные закономерности. Так что же отбивает у домашних сидельцев охоту предаваться плотским утехам?

Тревожность

Психологи установили, что важнейшей причиной снижения либидо стало всепоглощающее чувство тревоги. Беспокойство за здоровье, свое и своих близких, за судьбу бизнеса в условиях экономического кризиса, переживания по поводу учебы и карьеры — список можно продолжать до бесконечности. Стоит ли удивляться, что в такой обстановке желание заниматься любовью будет далеко не у всех.

Принудительность самоизоляции

Совершенно очевидно, что термин «самоизоляция» вовсе не означает жест доброй воли каждого. Это хоть мягкое, но насилие над личностью и многие от этого не в восторге. Право выбора упразднено — влюбленные вынуждены сидеть под одной крышей и целыми днями общаться друг с другом. Для страстных влюбленных — это счастье, а вот для тех, кто в более спокойных отношениях — серьезное испытание на прочность нервной системы. Некоторые, вообще, впервые за историю своего романа впервые оказались так надолго наедине с партнером и узнали о нем много нового.

Что с этим делать?

Если интимная жизнь покинула ваш дом, то есть возможность все исправить. Аликс Фокс, коуч и эксперт в области сексуального образования, предлагает лечить свое либидо дерзкими ролевыми играми. Играя, можно превратиться в кого угодно и воплотить в жизнь самые смелые фантазии, что снизит напряженность и принесет свежую струю в близкие отношения.

Вы можете быть преданным слугой, выполняющим каждый каприз короля или королевы, фотографом, руководящим моделью в ходе горячей фотосессии. Хотите посмотреть на свой дом свежим взглядом? Один из вас может притвориться риелтором, пытающимся продать дом клиенту.

Также Фокс советует не забывать и о массаже, который не только снимает стресс, но и усиливает влечение. Неоновые лампы, ароматические свечи, расслабляющая музыка, красивое и необычное белье и, разумеется, секс-игрушки, помогут создать подходящую атмосферу для реставрации интимной жизни, получившей удар со стороны коронавируса.