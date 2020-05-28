В ходе подготовки к свадьбе мужчина узнал много нового о семье своей возлюбленной и некоторые вещи ему совершенно не понравились. О том, какая традиция повергла его в ужас жених рассказал на портале Reddit.

Молодые люди планировали свадебную церемонию на начало 2021 года, однако во время приготовления к свадьбе мужчина заметил странную активность со стороны родственников своей девушки, которые шутили о брачной ночи.

Девушка предложила своему жениху справить медовый месяц у ее родителей, но тут мужчина сопоставил все странности и решил выпытать у своей будущей супруги причину происходящего. Та ответила, что все завязано на старой традиции свадебной ночи, которая соблюдается в ее семье.

"Жених и невеста вместе заходят в спальню, где они должны "консумировать" бракосочетание. Оставшиеся члены семьи ждут за дверью, чтобы поаплодировать им и порадоваться за них, когда новобрачные выйдут. Затем отрезается часть простыни и пришивается к большому ковру, который хранит мать невесты" — передал слова своей невесты автор поста.

Девушка заметила, что мужчине неловко, поэтому она предложила притвориться, что ритуал соблюден. Но жених категорически отказался иметь с этим что-то общее.

"Я взбесился и сказал ей, что ни при каких условиях я не буду делать такое перед всей ее семьей" — отметил молодой человек.

Позже он получил сообщение от тещи о том, что он не понимает важности семейных традиций, которые существуют дольше, чем он живет на свете.

Пользователи Reddit поддержали автора поста, посоветовав ему держаться своей точки зрения, а некоторые высказали довольно неловкие предположения: