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Ритуал первой брачной ночи в семье невесты привел жениха в ужас 

Мария Сергеева 9 часов назад
В ходе подготовки к свадьбе мужчина узнал много нового о семье своей возлюбленной и некоторые вещи ему совершенно не понравились. О том, какая традиция повергла его в ужас жених рассказал на портале Reddit.
Молодые люди планировали свадебную церемонию на начало 2021 года, однако во время приготовления к свадьбе мужчина заметил странную активность со стороны родственников своей девушки, которые шутили о брачной ночи.
Девушка предложила своему жениху справить медовый месяц у ее родителей, но тут мужчина сопоставил все странности и решил выпытать у своей будущей супруги причину происходящего. Та ответила, что все завязано на старой традиции свадебной ночи, которая соблюдается в ее семье.
"Жених и невеста вместе заходят в спальню, где они должны "консумировать" бракосочетание. Оставшиеся члены семьи ждут за дверью, чтобы поаплодировать им и порадоваться за них, когда новобрачные выйдут. Затем отрезается часть простыни и пришивается к большому ковру, который хранит мать невесты" — передал слова своей невесты автор поста.
Девушка заметила, что мужчине неловко, поэтому она предложила притвориться, что ритуал соблюден. Но жених категорически отказался иметь с этим что-то общее.
"Я взбесился и сказал ей, что ни при каких условиях я не буду делать такое перед всей ее семьей" — отметил молодой человек.
Позже он получил сообщение от тещи о том, что он не понимает важности семейных традиций, которые существуют дольше, чем он живет на свете.
Пользователи Reddit поддержали автора поста, посоветовав ему держаться своей точки зрения, а некоторые высказали довольно неловкие предположения:
"Боже, семейное секс-одеяло? Я надеюсь, оно выполняет только декоративную функцию, и бабушка не спит на нем" — написал один из пользователей портала.
Ранее "Рамблер" писал о том, как россияне развлекаются на шести сотках.
Женский форум 24
Любовь , Видео , Брачная ночь
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