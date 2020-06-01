WomanHit.ru расскажет о хобби, которые не оставят девушку равнодушной.

Психологи сходятся во мнении, что увлеченный человек создает вокруг себя ауру, которая притягивает других людей и в особенности противоположный пол. С этим трудно поспорить: представьте, что вы оказались на первом свидании с потенциальным партнером, но ни у него, ни у вас нет той самой темы, на которую вы можете говорить бесконечно. Вся ваша беседа сойдет к банальным обсуждениям, которые не вызовут особого интереса со стороны вашего визави. Другое дело, если человек «горит» свои увлечением: ваш собеседник получит от вас «заряд». Кроме того, психологи составили список увлечений, к которым редко остаются равнодушны представители противоположного пола. Сегодня мы поговорим о мужских увлечениях, которые принесут вам несколько дополнительных очков при знакомстве с женщиной.

Привлекательный «книжный червь»

Вот уже которое десятилетие самым сексуальным органом считается мозг, в случае с мужчинами этот пункт работает всегда. Помимо того, что начитанность позволит вам расширить круг знакомых, вы всегда будете в состоянии поддержать беседу с понравившейся вам женщиной. Известная истина — женщины любят ушами, однако учтите, что слабый пол не готов слышать пошлости и низкопробный юмор, а потому «прокачивайте» вашу главную мышцу с помощью хороших произведений — наращивайте сексуальный потенциал.

Мастер на все руки

Вторым пунктом в списке женских предпочтений идут мужчины, которые в состоянии справиться с любой бытовой проблемой. Не зря фильмы для взрослых так часто прибегают к известным, но рабочим сценариям — главный герой — спец по кранам, проводам и любым бытовым приборам. Однако же к этому пункту относятся различные виды рукоделия. Да-да, создание аксессуаров, да даже умение делать татуировки, представят вас в глазах женщины человеком, который способен на эксперименты в постели.

Обольстительный повар

Не зря лучшими поварами считаются мужчины. Голод, как и половое влечение — один из древнейших инстинктов. Женщина на подсознательном уровне будет проявлять интерес к тому мужчине, который сможет поразить ее в гастрономическом плане. Сегодня мужчина у плиты уже не выглядит так противоестественно, как это было каких-то сорок лет назад. Если в ваших планах произвести впечатление на свою избранницу, приготовьте для нее романтический ужин, даже простой десерт, выполненный вами лично, несомненно отложится в ее памяти. Кроме того, как мы знаем, многие продукты являются отличным средством для повышения либидо, а потому не теряйте время и скорее изучайте новый оригинальный рецепт с морепродуктами.

Волнующий музыкант

Вы не задумывались, почему у известных музыкантов нет отбоя от женщин, пусть некоторые из артистов не могут похвастаться привлекательной внешностью? Как бы банально это не звучало, но вид мужчины с гитарой, да еще если тот может правильно с ней обращаться, просто «сносит крышу» приличному количеству женщин. Конечно, мы не призываем пытаться настойчиво покорить инструмент, особенно если у вас нет предпосылок для занятий музыкой, но в случае, если в свое время вы с музыкой на «ты», почему бы не устроить своей женщине интимный концерт. Попробуйте!