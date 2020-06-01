Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщины назвали самые сексуальные мужские увлечения 

WomanHit.ru 7 часов назад
WomanHit.ru расскажет о хобби, которые не оставят девушку равнодушной.
Психологи сходятся во мнении, что увлеченный человек создает вокруг себя ауру, которая притягивает других людей и в особенности противоположный пол. С этим трудно поспорить: представьте, что вы оказались на первом свидании с потенциальным партнером, но ни у него, ни у вас нет той самой темы, на которую вы можете говорить бесконечно. Вся ваша беседа сойдет к банальным обсуждениям, которые не вызовут особого интереса со стороны вашего визави. Другое дело, если человек «горит» свои увлечением: ваш собеседник получит от вас «заряд». Кроме того, психологи составили список увлечений, к которым редко остаются равнодушны представители противоположного пола. Сегодня мы поговорим о мужских увлечениях, которые принесут вам несколько дополнительных очков при знакомстве с женщиной.

Привлекательный «книжный червь»

Вот уже которое десятилетие самым сексуальным органом считается мозг, в случае с мужчинами этот пункт работает всегда. Помимо того, что начитанность позволит вам расширить круг знакомых, вы всегда будете в состоянии поддержать беседу с понравившейся вам женщиной. Известная истина — женщины любят ушами, однако учтите, что слабый пол не готов слышать пошлости и низкопробный юмор, а потому «прокачивайте» вашу главную мышцу с помощью хороших произведений — наращивайте сексуальный потенциал.

Мастер на все руки

Вторым пунктом в списке женских предпочтений идут мужчины, которые в состоянии справиться с любой бытовой проблемой. Не зря фильмы для взрослых так часто прибегают к известным, но рабочим сценариям — главный герой — спец по кранам, проводам и любым бытовым приборам. Однако же к этому пункту относятся различные виды рукоделия. Да-да, создание аксессуаров, да даже умение делать татуировки, представят вас в глазах женщины человеком, который способен на эксперименты в постели.

Обольстительный повар

Не зря лучшими поварами считаются мужчины. Голод, как и половое влечение — один из древнейших инстинктов. Женщина на подсознательном уровне будет проявлять интерес к тому мужчине, который сможет поразить ее в гастрономическом плане. Сегодня мужчина у плиты уже не выглядит так противоестественно, как это было каких-то сорок лет назад. Если в ваших планах произвести впечатление на свою избранницу, приготовьте для нее романтический ужин, даже простой десерт, выполненный вами лично, несомненно отложится в ее памяти. Кроме того, как мы знаем, многие продукты являются отличным средством для повышения либидо, а потому не теряйте время и скорее изучайте новый оригинальный рецепт с морепродуктами.

Волнующий музыкант

Вы не задумывались, почему у известных музыкантов нет отбоя от женщин, пусть некоторые из артистов не могут похвастаться привлекательной внешностью? Как бы банально это не звучало, но вид мужчины с гитарой, да еще если тот может правильно с ней обращаться, просто «сносит крышу» приличному количеству женщин. Конечно, мы не призываем пытаться настойчиво покорить инструмент, особенно если у вас нет предпосылок для занятий музыкой, но в случае, если в свое время вы с музыкой на «ты», почему бы не устроить своей женщине интимный концерт. Попробуйте!
WomanHit.ru: последние новости
Вместе навсегда: как взбодрить секс после свадьбы Вместе навсегда: как взбодрить секс после свадьбы Мать и сын: 5 российских пар, которых критикуют за разницу в возрасте Мать и сын: 5 российских пар, которых критикуют за разницу в возрасте Ясновидящая объяснила, почему Брэд Питт не спешит снова жениться Ясновидящая объяснила, почему Брэд Питт не спешит снова жениться
Женский форум 22
Любовь , Видео , Самые сексуальные , Либидо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
«То в чулочках, то в тонюсенькой сорочке»
«Ни копейки не имеем»: кризис ударил по русским звездам
«Ни копейки не имеем»: кризис ударил по русским звездам
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
04:49
Как живет немка, родившая в 65 лет четверняшек
Дети Здоровье
Что на самом деле помогает победить целюлит
05:58
Что на самом деле помогает победить целюлит
Красота
Как выглядели наши звезды в детстве
11:56
Как выглядели наши звезды в детстве
Звёзды
Россияне стремительно толстеют на удаленке
03:25
Россияне стремительно толстеют на удаленке
Здоровье
Как выглядит самоизоляция глазами детей
01:51
Как выглядит самоизоляция глазами детей
Дети
На кого похож двухлетний сын Маликова
03:23
На кого похож двухлетний сын Маликова
Звёзды Дети
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
01:13
Российские звезды, пожелавшие получить МРОТ
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение