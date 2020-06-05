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Доминатрикс раскрыла необычный способ причинить мучения мужчине 

Lenta.ru 1 час назад
Доминатрикс рассказала, что творит с мужчинами
Фото: depositphotos.com
Доминатрикс из Польши раскрыла самый необычный способ причинить мучения, к которому она прибегла по просьбе одного из клиентов. Об этом пишет издание Unilad.
В прошлом 25-летняя жительница Гданьска, известная под псевдонимом Мелисанда Син, работала в области финансов, но уже несколько лет оказывает платные БДСМ-услуги. Один сеанс приносит ей от 250 до 500 фунтов стерлингов (21,5 — 43 тысячи рублей), а ее месячный доход составляет 15 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). «Хотя работа профессиональной доминатрикс связана с сексуальностью, она не имеет никакого отношения к сексу, — подчеркивает она. — Мы не занимаемся сексом и между нами нет интимного контакта».
Чаще всего Син работает с молодыми мужчинами от 25 до 35 лет, реже — с женщинами, парами и мужчинами более старшего возраста. Нередко клиенты обращаются к ней с необычными, странными и даже опасными просьбами, многие из которых приходится отвергать по соображениям безопасности, однако некоторые она соглашается исполнить. Однажды Син раздавила ноутбук клиента автомобилем по его же просьбе, заработав на этом тысячу фунтов (86 тысяч рублей). «Подозреваю, его сильная материальная сторона подсказала ему, что для него это будет худшим мучением», — предполагает она.
В марте лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Дохода, который приносит это занятие, хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.
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