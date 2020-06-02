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Какие вещи чаще всего раздражают мужчин в постели 

Мира Маркина 3 часа назад
Какие вещи чаще всего раздражают мужчин в постели
Фото: depositphotos.com
Отнюдь не все мужчины готовы открыто говорить о том, что их не устраивает в постели. А между тем неудовлетворенность сексуальной жизнью у одного партнера так или иначе портит настроение обоим.
Однако есть ряд ошибок, которые женщины неизменно допускают в постели и которые раздражают большинство мужчин. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Имитация оргазма

Зачастую женщины, имитируя оргазм, боятся обидеть партнера и спровоцировать ссору. Вот только подавляющему числу мужчин удается распознать имитацию, и это обижает их гораздо больше.

Уверенность в том, что мужчина всегда хочет интимной близости

Стереотип о том, что представители сильного пола готовы заняться любовью в любое время дня и ночи устарел так же, как стереотип о том, что после 40 лет страсть в отношениях сходит на нет. Мужчины так же, как и женщины, бывают в плохом настроении, а еще порой попросту не хотят интима. И если такое происходит не постоянно, а лишь время от времени, об этом не стоит переживать и уж тем более в этом не стоит винить себя.

Отсутствие инициативы

Женщины привыкли к тому, что инициатором всегда должен выступать мужчина: будь то приглашение на первое свидание, предложение съехаться или пожениться. Однако за всю свою жизнь мужчины невероятно устают от ожиданий, возлагаемых на них. Именно поэтому они так любят, когда девушка проявляет инициативу: это касается как постели, так и знакомства, — не стоит бояться сделать первый шаг.

Озабоченность своей внешностью

Во время интимной близости, как правило, партнеры сосредоточены друг на друге, а не на себе. Но если в самый разгар полового акта вы решили поправить прическу или стереть размазанную помаду, это даст вашему партнеру понять, что занятие любовью вам куда менее интересно, чем "прихорашивание".
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