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Модель пожаловалась на запрет заняться сексом с соседями 

Lenta.ru 8 часов назад
Модель пожаловалась на запрет секса с соседями
Фото: Lenta.ru
Британская модель Александра Кейн (Alexandra Cane) выложила снимок в нижнем белье и пожаловалась на запрет заняться сексом с соседями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
На размещенном фото в сторис в своем Instagram-аккаунте девушка попозировала в кружевном комплекте.
«Кажется, теперь запрещено заниматься сексом с кем-либо, кто не живет с тобой в одной квартире. Передаю привет всем, кто живет один!» — подписала она фотографию.
По информации издания, в Англии вступили в силу новые правила, согласно которым двум и более людям из разных домов запрещено собираться в любом частном месте. Новое регулирование касается всех, кроме спортсменов, семей, которые должны присутствовать на похоронах, рабочих и детей, которые по каким-либо обстоятельствам были разлучены с родителями.
В мае американка вышла на прогулку в купальнике из защитных масок ради протеста против карантина, после чего была обругана в сети. Давида Сал (DaVida Sal) попозировала напротив супермаркета Trader Joe's в бикини из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета. «Это эгоизм и неуважение к людям, которые болеют или потеряли своих близких», — подчеркнул один из пользователей.
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