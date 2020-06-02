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Женщина рассказала, почему не подпускает мужа к домашним делам, и возмутила Сеть 

Letidor.ru 7 часов назад
Женщина рассказала о муже-бездельнике и возмутила Сеть
Фото: Letidor.ru
Она похвасталась, что за шесть лет совместной жизни ее мужчина ни разу не застелил кровать.
25-летняя Ребекка Конуэй из Великобритании узнала о движении TradWife, пропагандирующем традиционное разделение обязанностей в семье, и нашла его идеи очень правильными. Молодая мать уверена, что задача жен — быть послушными, женственным и брать на себя все домашние дела.
За все годы брака ее 43-летний муж Ли ни разу не заправлял кровать. Он даже не знает, как пользоваться стиральной машинкой. По мнению Ребекки, Ли должен обеспечивать семью и больше ничего.
Каждый день Ребекка тратит три часа на то, чтобы поддерживать идеальный порядок дома.
Женщина часто подвергается нападкам в Сети, не все согласны с ее убеждениями. Например, мамы маленьких детей возмущаются тем, что подобная точка зрения заставляет их чувствовать себя виноватыми, поскольку они не успевают следить за детьми и вести хозяйство. Женщину осуждают даже ее друзья. Но Ребекка настаивает на том, что подобная семейная модель — это ее выбор. При этом женщина не критикует тех, кто распределяет обязанности иначе, просто ей это не подходит, пишет The Sun.
А до этого мы писали, как мать троих детей обвинили в Сети за то, что ее дом чересчур идеальный.
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