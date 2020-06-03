Дочь устроила отцу ликбез после слов о лесбиянках

Пользовательница Reddit ImpossiblyProbable59 рассказала о том, как провела своему отцу небольшой ликбез после его слов о лесбиянках. Ее возмутило, что, по мнению мужчины, они не могут быть женственными.

Девушка нарисовала картинку, на которой изобразила пару лесбиянок: одна из них была в футболке и брюках и с короткими волосами, она держала на руках партнершу с длинными волосами и в платье. На рисунке было написано:

«Лесбиянки могут быть маскулинными, а могут быть феминными. Пошел ты, пап».

В комментариях юзеры похвалили ImpossiblyProbable59 за творческий подход к решению вопроса, а также поделились схожими проблемами. Так, Imthank_Hipeeps рассказала, что ее мать считает, что в отношениях всегда должен быть кто-то, кто обладает мужскими чертами. Многие при этом указали, что девушки могут быть одновременно и женственными, и мужественными.

В феврале в Twitter появились фотографии из научного журнала Sexology («Сексология») от 1953 года. В статье приводилась классификация лесбиянок. Утверждалось, что гомосексуальные женщины делятся на три типа: полные лесбиянки; те, кого в равной степени привлекают мужчины и женщины; а также те, кто практикует гомосексуальность время от времени. Современных читателей материал удивил, а приведенная в нем типология показалась микроблогерам нелепой.