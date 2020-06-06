Женщины рассказали о позорных подарках русских мужчин

О том, что большинству мужчин крайне трудно выбрать подарок для любимой женщины, знают во всем мире. Некоторым, не удается даже просто вовремя вспомнить о памятной дате или празднике близкого человека.

Как с этим обстоят дела у мужчин-россиян рассказали пользовательницы Сети в одном из популярных сообществ в Instagram.

Оказалось, фантазия у некоторых из наших соотечественников просто безгранична, а от некоторых реальных историй хочется и плакать, и смеяться одновременно.

"У меня бывший муж на мои 20 лет бухой приехал, принес шубу норковую б/у-шную с какой то комиссионки на 2 размера больше и кусок мяса замороженного. Со словами "вот тебе подарок, вот тебе шашлык, маринуй". И спать завалился…"

"Мой муж в начале наших отношений подарил мне на 14 февраля большую рамку для фото с нашими фотографиями! Только вот в этой рамочке раньше были его фото с его бывшей. "

"Мне как то подарил на день всех влюбленных такую красивую коробку открываю, а там лежит проездной на метро на 60 поездок. "

"У меня подруге тут на др муж подарил 3 тысячи, вечером говорит: "Пошли заедем в строймагазин, плитку докупим". Стоят на кассе, а он и заявляет: "Ты расплатись, а то у меня денег не осталось". В итоге она оплатила 3500 за плитку… вот она, мужская смекалка"

"Лампа для уничтожения насекомых. В виде лягушки. В пузе лягушки открытая лампа. Насекомые летят на свет и умирают в муках. Горят, трещат, воняют. К лампе прилагался букет садовых роз, разного цвета, выглядело это, как будто их собрали на кладбище, с разных могил…":

"Моей подруге на др парень подарил банку тушенки, а на 8 марта подарил ей кусачки. К слову этому парню было 45 лет, а подруге 25. ",

— признавались разочарованные россиянки.

Одна девушка даже составила свой топ-лист провальных подарков:

"Топ подарков для меня.

1.подушка в виде коровы на НГ.

2. Букет из листов капусты на ДР

3. Кулон со знаком зодиака лев, хотя я рак.

4. Поход в кафе и «мы расстаемся " на 14 февраля

Ну и самая ржака, просыпаюсь в день моего ДР, а на мне розы лежат штук 30, мужу говорю, а что меня уже похоронили…"

При этом многие русские мужчины делают подарки своими руками:

"Мне бывший муж на все праздники дарил самодельные из бумаги цветы… как в садике вот делали… тюльпашки-оригами. Или распечатывал персонажей из мультиков (Спанч-Боб, Патрик, гэрри), раскрашивал карандашами и ставил их где нибудь, чтоб они меня радовали. "

"Мой муж, тогда еще парень, цветок на 8 марта из меди сделал, килограмма на 3-4, со словами: "Если не будет денег, можно сдать". Р-романтик. ".

А некоторые очень любят передаривать то, что завалялось у них дома:

"У моего бывшего парня мама учительница, так вот мне дарили набор фужеров и всякие статуэтки, и прочий хлам, который дарили его маме…"

"Мой передарил мне толстовку, которая ему не подошла (ноя ее видела в шкафу). Еще и упаковал красиво…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.