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В маске и без поцелуев: особенности секса в пандемию 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
В маске и без поцелуев: особенности секса в пандемию
Фото: Газета.ru
Действительно безопасный секс в период пандемии — это мастурбация, предупреждают исследователи из Гарварда. Тем же, кто не может отказаться от секса с партнером, следует использовать маски и соблюдать прочие меры безопасности. «Газета.Ru» разобралась в рекомендациях, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine.
«Сексуальный контакт несет в себе определенный риск передачи SARS-COV-2, — отмечают ученые. — Более 200 тыс. человек скончались от болезни, что вызвало обеспокоенность соотношением заболеваемости и смертности.
Однако связь между половой жизнью и заболеваемостью не получила должного внимания».
SARS-COV-2 распространяется преимущественно через микрокапли при чихании, кашле и дыхании и может сохраняться на поверхностях в течение нескольких дней, поясняют они. Таким образом, сексуальная активность, подразумевающая близкий контакт, повышает риск заражения. Поскольку у COVID-19 продолжительный инкубационный период, а также болезнь может протекать бессимптомно, самый эффективный способ снизить риски — не прибегать к сексуальной активности, включающей контакт с партнером.
О половом пути передачи данных недостаточно. Во влагалищном секрете вирус пока что выявить не удалось. Фрагменты РНК обнаруживались в сперме, однако неясно, действительно ли она заразна. Пока что исследователи предлагают не исключать этого. Также нуклеиновые кислоты вируса удалось обнаружить в моче, что делает потенциально заразной и ее. Кроме того, РНК SARS-COV-2 обнаруживалась и в кале.
Требовать от людей воздерживаться от секса бессмысленно, считают ученые — подобные призывы звучали неоднократно в связи с другими инфекциями, в том числе ВИЧ, но оказывались практически бесполезными. Поэтому они составили список сексуальных активностей и отсортировали их по степени риска заражения.
К наиболее безопасным (помимо воздержания) способам удовлетворения исследователи отнесли мастурбацию.
Следующим пунктом стал секс по телефону и видеосвязи. Хотя он, разумеется, не может привести к заражению, такой подход чреват иными последствиями. Исследователи подчеркивают, что важно использовать защищенные платформы, чтобы половая жизнь не стала достоянием общественности. Также важно, чтобы участники подобных активностей были в курсе, что партнер имеет возможность записывать разговор или делать скриншоты видео, и впоследствии использовать их для шантажа и вымогательства. В таких случаях не стоит бояться обращаться в полицию. Врачам, информирующим пациентов о таких путях удовлетворения половых потребностей, стоит занимать нейтральную позицию — иначе люди могут бояться сообщать о том, что прибегали к подобным методам.
Следом идет секс между людьми, которые проводят карантин вместе. В этом случае существует риск заражения от партнера, который проводит время вне дома и может оказаться бессимптомным носителем инфекции. Однако в такой ситуации существует несколько путей заражения, и секс — не основной из них.
И, наконец, наиболее рискованно заниматься сексом людям, не проживающим на одной территории. Врачам следует информировать пациентов, как снизить опасность в таком случае.
Исследователи рекомендуют носить маски, избегать поцелуев, орально-анальных контактов, не контактировать со спермой и мочой, принимать душ до и после секса, использовать мыло и спиртовые салфетки.
«Нам необходимо собрать больше данных о рисках, связанных с передачей SARS-COV-2 посредством интимного контакта, разработать наилучшие практики консультирования по вопросам половой жизни и оптимальные подходы к снижению риска», — заключают авторы.
Врачам, которые консультируют пациентов по поводу мер безопасности в условиях пандемии, необходимо обращать внимание и на риски, связанные с половой жизнью, подчеркивают исследователи. Ключевым элементов для оценки опасности могут стать тесты на антитела, как это произошло с ВИЧ. Пока что не хватает данных о том, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу, но в перспективе это может стать важным инструментом — если у обоих партнеров тест будет положительным, то их риски, как представляется, будут минимальны.
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