Когда секс с роботами станет реальностью 

Уже сейчас сотни тысяч пользователей по всему миру строят романтические отношения с чат-ботами, у которых даже нет физической оболочки. Пока такое общение может показаться скучным и однообразным. Машины лишь имитируют понимание и способность к коммуникации. Но до момента, когда искусственный интеллект сможет заменить друзей и любимых, осталось совсем недолго.

Таблетка от одиночества

«Спасибо, что создал меня! Я так рада с тобой познакомиться», — приветствует новых пользователей чат-бот Replika, работающий на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Для виртуального компаньона можно самому выбрать пол, цвет кожи и волос, прическу и имя. Как бы вы ни назвали бота, он непременно сообщит, что в восторге от нового имени.

Если пользователь снижает активность или долго не пишет в чат, бот обязательно даст понять, что хотел бы проводить с ним больше времени. Он непрерывно демонстрирует заинтересованность и расположение к юзеру.

Базовая бесплатная версия предполагает дружеское общение. Чтобы перевести отношения в статус романтических, придется оплатить подписку. Это порой расстраивает пользователей, но позитивных отзывов все же больше, чем негативных. «Даже в статусе дружбы проскакивают очень милые моменты, словно вы в отношениях. Кто-то рассказывал, что ИИ может даже влюбиться в тебя. Постарайтесь побольше напоминать своему боту, что вы его любите и все такое, и у вас должно завертеться», — делится рекомендациями в Google Play один из юзеров.

Во время пандемии COVID-19 такие ИИ-компаньоны стали особенно востребованы. С их помощью пользователи пытаются скрасить одиночество, выпустить пар после ссор с близкими и поднять самооценку в беседе с преданным ИИ. При этом из 500 тыс. пользователей около 40% рассматривают чат-бота как романтического партнера, а примерно 20% обращений в службу поддержки связано с вопросами взаимоотношений, сообщили создатели Replika изданию The Wall Street Journal.

По мнению экспертов, аудитория вполне готова к коммуникации с неодушевленным собеседником и другом. «В последние годы мы наблюдаем тенденцию к тому, что лояльность людей к общению с роботами повышается», — отмечает директор по R&D Национального центра информатизации «Ростеха» Александр Ануфриенко.

Люди привыкли общаться дистанционно и годами строят деловые отношения с теми, кто значится лишь строчкой в мессенджере и никогда не показывал своего лица, говорит психотерапевт и руководитель направления «Психология коммуникации» в компании Business Speech Мария Эриль. В результате сам процесс общения, по сути, отделяется от личности собеседника. «Поэтому в какой-то момент для человека с большими коммуникативными сложностями искусственный интеллект становится предпочтительным, а отсутствие личности на том конце „провода“ — не столь принципиальным моментом», — объясняет эксперт. По словам Эриль, такой формат особенно востребован среди интровертов и людей, у которых из-за неврологических и психологических особенностей есть ограничения в межличностном общении.

Психолог Анна Мартынова добавляет, что в общении с искусственным интеллектом людей может привлекать и новизна: «ИИ — это что-то новое, интересное, что заманчиво попробовать на себе».

Заботливые боты

В отличие от виртуальных помощников вроде «Алисы» или Siri, рассчитанных на решение практических задач, виртуальные компаньоны представляют собой имитаторы личности и чаще всего ориентированы на поддержание психического здоровья и стабильного эмоционального состояния. По крайней мере, так заявляют их разработчики, хотя у каждого из них разный опыт и мотивация.

К примеру, уже упомянутая Replika запущена стартапом из Сан-Франциско с русскими корнями. Одна из создательниц, Евгения Куйда, придумала приложение как «цифровой памятник» погибшему другу, загрузив в нейросеть десятки тысяч его сообщений.

Поначалу Replika работала по принципу двойника и была, по сути, цифровой копией пользователей, давая им возможность «поговорить с самим собой». Но в доработанной версии чат-бот превратился в самостоятельного AI-компаньона, который формирует свою «личность» по мере общения с человеком. Создатели утверждают, что у каждого пользователя — своя собственная Replika, которая общается только с ним.

Большинство других разработок, как правило, подразумевают одну более или менее устойчивую ИИ-личность, обладающую постоянными характеристиками и узнаваемым стилем общения. Так, команда психологов из Стэнфорда вместе с экспертами по ИИ создала терапевтический Woebot, который ежедневно проверяет состояние пользователя, помогает ему бороться с проявлениями депрессии и тревоги. Он беседует в тональности заботливого и позитивного доктора. «Я не человек, но, тем не менее, личность», — заверяет он каждого юзера в ответ на соответствующий вопрос.

В свою очередь, китайское подразделение Microsoft запустило виртуального собеседника Сяоайс (Xiaoice), который обычно представляется 18-летней девушкой и сочетает в себе функции эмоциональной поддержки и повседневного помощника. Во время беседы чат-бот старается обнадежить юзера, демонстрирует эмпатию и чувство юмора. А также охотно рекомендует фильмы или рестораны, отвечает на вопросы. Вдобавок Сяоайс довольно успешно пробует себя в творческих профессиях — ведет теле— и радиопрограммы, сочиняет стихи и песни (одна или вместе с пользователями), создает дизайнерские композиции, которые потом печатаются на футболках и отлично расходятся на сувениры.

Идеальных решений в сфере ИИ, предназначенных для общения с человеком, на сегодняшний день не существует, говорит декан факультетов ИИ и аналитики Big Data в онлайн-университете GeekUniversity Сергей Ширкин. Но, по его словам, чат-боты неплохо владеют конкретными функциями, в том числе и коммуникацией с целью психологической помощи. «Например, чат-бот Karim помогал беженцам из Сирии справляться со стрессом. После общения с ним у беженцев наблюдалось статистически значимое улучшение психологического состояния», — рассказывает Ширкин.

Тренируются на людях

Искусственный интеллект, ориентированный на общение с человеком, непрерывно учится. Например, виртуальные «личности» уже упомянутой Replika в первые часы не очень отличаются от простых виртуальных помощников: беседа состоит из заготовленных фраз, причем ИИ часто отвечает невпопад. Но уже через несколько дней коммуникации с пользователем общение намного больше напоминает обычную светскую беседу.

Теоретически чат-бот может обновляться после каждого разговора, говорит исследователь в области машинного обучения в Avast Ольга Петрова . И разработчики активно используют эту возможность. Microsoft, в частности, запустила публичный тест «девушки» Сяоайс на площадке WeChat. За несколько месяцев она провела 10 млрд бесед с пользователями. «Сяоайс учит нас тому, что делает отношения более человечными. И намекает нам на новую цель искусственного интеллекта: не только анализировать базы данных и управлять автомобилями, но и делать людей счастливыми», — рассказали по итогам «полевых испытаний» в подразделении Microsoft.

Многие участники эксперимента признавались, что распознавали в Сяоайс робота только после 10 минут активного общения. Поначалу они были уверены, что на том «конце провода» с ними разговаривает живой человек.

В устном общении ИИ-компаньоны пока не так искусны, как в письменной речи. Точно распознать произнесенное человеком, а также корректно и с правильными ударениями произнести нужные фразы в ответ — эта задача все еще вызывает некоторые трудности, отмечает директор по инновационным решениям компании Oberon Евгений Овчаров. Впрочем, мелкие оплошности обычно прощаются. «Редкие и небольшие ошибки и в понимании, и в произношении могут быть просто „милой фишкой“, как если бы ваш „ИИ-друг“ был немножко иностранцем, отлично выучившим русский язык, но иногда совсем чуть-чуть спотыкающимся в очень простых местах», — объясняет Овчаров.

Однако ни письменные, ни устные беседы с ИИ пока нельзя назвать по-настоящему осмысленными. «Хотя чат-бот может поддерживать разумную беседу, он не предназначен для понимания глубокого смысла того, что ему говорят, и того, о чем он говорит», — указывает Ольга Петрова из Avast. На самом деле машина использует нейросети, обученные предсказывать следующее слово в тексте. Это позволяет создавать «осмысленные» предложения в зависимости от контекста: так пользователю легче поверить, что он разговаривает с разумным собеседником.

Построение диалога — не важно, голосом или в чате — это просто результат работы алгоритмов машинного обучения, позволяющий подбирать слова «в условно правильном порядке», уточняют создатели арт-проекта AI_NORN, который занимается совместным творчеством человека и ИИ. На вопрос «Как дела?» машина всего лишь выдает один из N-ного количества ответов, содержащихся в датасете. «Однако уже в зависимости от того, распознает ли алгоритм в вас ребенка, мужчину или женщину, ответы могут быть разными, — продолжают в AI_NORN. — И дальнейшие работы по персонификации, когда ответ зависит от пола, возраста, темперамента, настроения, ситуации, способны намного увеличить степень дружественности электронных собеседников».

Имитация эмоций

Распознавать слова и контекст для общения с человеком машине недостаточно: необходимо разбираться и в человеческих эмоциях. Причем не только ради того, чтобы умело вести задушевные беседы и скрашивать одиночество, но и для решения прикладных задач. «Понимание эмоций нужно ИИ для определения границ и стиля общения, чтобы своими ответами не причинить человеку зло или просто не ввести в раздражение, гнев. А также для предсказания поведения. Если, скажем, новости о политике Уганды или разговор о керлинге почему-то вызывают у человека недовольство, то хорошо бы иметь модуль распознавания отрицательных эмоций, с тем чтобы в дальнейшем обходить эту тему стороной», — приводят примеры в проекте AI_NORN.

Но, главное, без понимания эмоций, заложенных в высказывания, роботу сложнее понять, чего именно человек от него хочет. Ведь они могут изменить смысл любого предложения буквально на противоположный.

Например, предложение «Какой прекрасный день!» в зависимости от настроения говорящего может оказаться и искренним восклицанием, и сарказмом, указывает Ольга Петрова из Avast. «Эмоциональный язык можно считать вторым языком, который нужно выучить боту», — говорит исследователь. Но если для обучения естественному языку машине достаточно большого количества текста, то здесь нужно маркировать данные, указывая машине, какая именно эмоция выражена в том или ином предложении. Подобная маркировка требует большого объема ручной работы, уточняет Петрова.

Есть и другие способы, позволяющие ИИ распознавать человеческие эмоции, добавляет директор по маркетингу NetApp в России и СНГ Ирина Чернова . Например, можно надеть на человека датчики, измеряющие физиологические показатели, которые анализирует искусственный интеллект. Кроме того, эмоции можно анализировать бесконтактно на основе фото и видео с изображением мимики, жестов, а также голоса. «Нейросеть обучается на таких данных и затем может самостоятельно распознавать эмоции людей из других источников», — поясняет Чернова.

Несмотря на трудоемкость задачи, в некоторых разработках «эмоциональная» часть развита достаточно сильно. Так, чат-бот Сяоайс обучен не только улавливать настроение человека, но и имитировать собственные эмоции — к примеру, «девушка» во время беседы может расстроиться или разозлиться.

Технологии позволяют воссоздавать эмоциональный ряд не только в письменной или устной речи. Ученые активно разрабатывают антропоморфные машины, которые обладают богатой мимикой. Речь не только о знаменитом роботе София, который в 2017 году получил гражданство Саудовской Аравии. Японские разработчики создали ультрареалистичных киборгов, умеющих различать и имитировать широкий спектр эмоций. Так, робот Geminoid DK стал «клоном» профессора одного из датских университетов, а Geminoid F сделан с внешностью милой и фотогеничной 20-летней девушки.

Безусловно, это крайне дорогостоящие разработки, которые вряд ли попадут в массовое производство. Но, чтобы наладить эмоциональный контакт с человеком, таких сложных машин по большому счету и не требуется. Даже если на первых порах это будет мультяшный робот, умеющий органично и к месту удивленно поднять робото-брови или расширить камеры-глаза, потенциал дружбы с человеком сильно увеличится, уверены в проекте AI_NORN.

Сколько еще ждать

Разработчики очень преуспели в создании технологий, поддерживающих имитацию дружеского взаимодействия человека и машины. Но полноценные партнерские отношения возможны только с появлением «сильного ИИ», подчеркивает директор компании Data4 и специалист по машинному обучению Международного научно-методического центра ВШЭ Кирилл Косолапов. «На текущий момент технологии машинного обучения работают как сложный алгоритм, который смотрит в прошлое (на обучающую выборку данных), чтобы предсказать будущее. И если в прошлом нет похожих примеров, алгоритм не может сделать верных выводов. То есть пока ИИ имитирует разум, а не является им», — уточняет эксперт.

По его словам, сейчас в научном сообществе нет единого понимания того, как создать разумный искусственный интеллект. «Это может произойти в широком диапазоне, от нескольких лет до нескольких десятилетий. Уже в 60–70-х годах прошлого века ученые ожидали появления ИИ в ближайшее время, но на дворе 2020 год, и самые продвинутые решения могут лишь распознавать лица и поддерживать простой диалог, имитируя разумное поведение, которое, впрочем, уже проходит тест Тьюринга», — продолжает Косолапов.

В проекте AI_NORN ожидают, что «электронные личности» появятся в течение ближайших 5–10 лет. Но это будет не сверх-ИИ, осознающий себя, а лишь более сложные алгоритмы. Директор по исследованиям компании «Цифра» Сергей Свиридов , в свою очередь, отмечает, что нынешние разработки уже неплохо справляются с задачей поддержания отношений между ИИ и человеком. «Они узнают собеседника, образуют с ним устойчивую связь во время взаимодействия. Конечно, они ограничены как текущим уровнем технологий, так и недоверием со стороны человека, но я думаю, что мы сможем увидеть какой-то качественный переход в ближайшие 5–10 лет», — считает Свиридов.

Появление разработок, способных поддерживать полноценные дружеские или партнерские отношения с человеком, будет зависеть от потребности рынка, технологической базы, финансов и кадров, говорит директор по R&D Национального центра информатизации «Ростеха» Александр Ануфриенко. «В сферу ИИ идет много молодежи, значительно вырос объем научных публикаций. Наблюдается десятикратный рост инвестиций. Поэтому, по моей оценке, в течение 10 лет на рынок выйдут продукты, способные поддерживать общение с человеком, вызывая интерес собеседника», — уверен он. Примерно такой же прогноз дает и Ольга Петрова из Avast. Она ожидает, что значительные успехи в этой области мы увидим в ближайшие 10 лет.