«Накатала смс с угрозами»

Любые отношения не застрахованы от измены. И мужчинам, и женщинам очень сложно остаться спокойными, когда они узнают о предательстве любимого человека. «Рамблер» собрал в соцсетях честные истории пользователей интернета о том, как они пережили измену. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Некоторые люди, узнав об измене, все-таки дают второй шанс партнеру.

Trueanone: «В браке я давно, двое детей, все как у всех. Так сложилось, что любовь моего мужа ко мне казалась фактом неоспоримым (чего как раз не скажешь про меня). Поэтому поводов усомниться в неверности у меня априори не могло быть. Никогда… Я всегда была спокойна как удав, и когда муж небрежно сообщил мне, что подвозит иногда девчонок на работу, внутри у меня тоже ничего не екнуло. Впоследствии выяснилось, что девочек было три, но к определенному моменту в попутчицах осталась одна, младше меня лет на 15… О том, что уже не просто возит, открылось классически: я случайно услышала разговор мужа по телефону. Мы были в подпитии, я сидела в ноутбуке, а супруг вроде бы пошел в санузел. Мужа долго не было, и я пошла посмотреть, — что с ним. А там… Таких нежностей и любовных излияний в разговоре по телефону я давно не слышала… Дело шло к разводу, и я — мадам «Уверенность и Гордость» совершила постыдный поступок.

Накатала бедной молоденькой девочке смс с угрозами, даже не из-за развода, а под действием обиды на мужа что ли.

И все! Сопливая разлучница первая дала от ворот поворот мужу, и нам пришлось начинать жить заново».

Другие не могут простить предательство и начинают новую жизнь.

Irridium: «После 10 лет брака сюрприз. Правда я не стала истерить, сказала "что ж, ок. " И ушла сейчас. Муж ещё и знакомиться привозил даму. Ну и заново с ним жить, наверное, крайне сложно, тк падает уважение и уже смотришь другими глазами. Мне казался он раньше очень умным и заслуживающим уважения человеком, а после… Вижу многие вопросы, которые я решала прислушиваясь к нему под другим углом. И… По ходу "выросла" я из этого».

Annasong: «Пару дней назад обнаружила интимную переписку мужа с коллегой, это как обухом по голове! Мне 32, вместе 8 лет, доченьке 1,5 годика, я сейчас в декрете и финансово полностью от него зависима. Пока даже не собралась с силами ему сообщить, что все знаю, до сих пор ощущение, что это мне снится. Но решение тут только однозначное — собирать ему чемодан со шмотками и свободен на все четыре стороны, а я как нибудь и сама справлюсь, тем более что живем в моей квартире».

EinfachesMadelа: «12 лет вместе. В этом ноябре признался, что два года крутит роман с моей подругой. Я одна в чужой стране, с истекающей визой (мы так и не поженились, назначали дату и откладывали — теперь понятно, почему), с доходом в четверть прожиточного минимума и без признанного образования. И много, очень много подстав и грязи и с его стороны, и со стороны родственников (они, кстати, все знали про подругу). Знаете, что? Все норм.

Через 2-3 месяца поймала себя на мысли, что я в последний раз была так счастлива лет 10 назад.

И зарабатывать я, оказывается, могу, и бытовые вопросы на чужом языке решать, и мужчин я, оказывается, привлекаю вполне приличных, и вообще жизнь заиграла совсем другими красками».

Случается и так, что человек жалеет, что вообще узнал об измене — без этого знания жить было бы легче.

Trustinka: «Доверие было абсолютное, ни о каких паролях на гаджетах и речи не было…На седьмом году, стало как-то все вяло и подозрительно. Некогда живое общение сменилось напряженными обрывистыми фразами, задумчивым молчанием и репликами "только по делу"…Осознание неизбежности было, но напрягала неопределенность… Я залезла в его телефон, в личную переписку…Переписка с блондинкой на аватарке сводилась к обсуждению способов прерывания беременности на сроке до 1-го месяца. Девушка была беременна от моего мужчины уже несколько недель и он заверял ее, что решит вопрос с абортарием в ближайшее время…С тех пор мучаюсь вопросом — нужно ли было мне узнавать ЭТО, да еще таким способом. Отношения все равно бы закончились, но, не прочитав я подробности, возможно и не испытала бы сильнейшего психического потрясения».

А кто-то узнает об измене случайно и даже много лет спустя после того, как она случилась.

ALDMVL: «Работал у нас слесарь, мужик как мужик разведен, платил алименты на троих детей. Женился снова, живут год другой третий, а детей нет, он жену на обследование гонит, мол у тебя проблемы, у меня же трое детей есть. Как алименты закончились, с деньгами лучше стало и поехали они в отпуске вместе обследоваться, обследовали жену всё нормально у неё, а вот с ним конфуз вышел, объяснил ему доктор что у него не было, нет и не будет детей, заболевание какое-то у него. Долго он по судам ходил а вот чем закончилось не знаю». «Работал у нас слесарь, мужик как мужик разведен, платил алименты на троих детей. Женился снова, живут год другой третий, а детей нет, он жену на обследование гонит, мол у тебя проблемы, у меня же трое детей есть. Как алименты закончились, с деньгами лучше стало и поехали они в отпуске вместе обследоваться, обследовали жену всё нормально у неё, а вот с ним конфуз вышел, объяснил ему доктор что у него не было, нет и не будет детей, заболевание какое-то у него. Долго он по судам ходил а вот чем закончилось не знаю».

Самоизоляция также повлияла на отношения — скрыть связи на стороне стало гораздо сложнее.

Genisc: «Сегодня на работе коллега рассказала, как у ее подруги муж спалился на том, что похаживает налево.. Вышло это так:

Поскольку они с женой уже месяц сидели на удаленке, то и общение со своей пассией пришлось резко ограничить. Чтобы жена не прознала, с сотового муж решил любовнице не звонить (ведь жена могла в любой момент проверить телефон), и звонил с городского. Но вот только почему-то забыл про такую функцию, как повтор последнего звонка. И вот ситуация — жена в течение дня звонит на работу, решает какие-то вопросы. После обеда муж идет на балкон покурить (жена сидит за компом и не видит, что он взял переносную трубку с собой). Где-то час спустя жене снова нужно позвонить на работу — она тыкает в кнопку повтора… И ей отвечает совершенно незнакомый, но почему-то очень радостный женский голос. Теперь вот жена не знает, что делать, как дожить до окончания изоляции в одной квартире с изменщиком…»

Доверие в любви — главная ценность. И разрушить его легко, а восстановить почти невозможно. Поэтому, прежде чем решиться на интрижку, стоит подумать, готовы ли вы к последствиям.