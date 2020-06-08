Что не так с открытым браком

Форма свободных отношений внутри уже сложившейся пары, явление не столь уже частое, но очень интересное, с точки зрения психологии. Открытый брак бывает между людьми, не обремененными никакими формальными договоренностями друг с другом, и встречается также среди мужчин и женщин, состоящих в официальных отношениях, имеющих детей, общее хозяйство и контракт, допускающий возможность секса на стороне. Но какая бы это ни была семья, юридически оформленная или не традиционная, во время ее существования все равно периодически возникают, так называемые, подводные камни. А при открытом браке конфликты могут привести к весьма печальным последствиям.

Страдают дети

Мужчины и женщины решаются на открытый брак для того, чтобы отказаться от манипулирования друг другом, не проявлять никакой власти над партнером, на взаимной основе не влиять на поведение супруга, сохранив таким образом полную индивидуальность и независимость.

Психологи из Вестфальского университета имени Вильгельма, Мюнстер, Германия, в течение пяти лет наблюдали жизнь чуть более десятка пар, которые пришли к подобному соглашению и начали вести совместное хозяйство. У всех этих супругов изначально имелось право на другие сексуальные контакты, причем с людьми любого пола, и независимо от тех, с которыми они состоят в основных отношениях. В итоге данное исследование действительно позволило немецким ученым достичь поставленной цели — выявить особенности представлений об альтернативных формах брака у европейских мужчин и женщин. Но выяснились и некоторые другие весьма негативные последствия таких отношений и все они касались детей.

У людей, практикующих открытую форму брака, помимо детей внутри основной семьи, в большинстве наблюдаемых случаев появились наследники и на стороне. И они тоже требовали не только финансового участия этого родителя в своей жизни, но также воспитательного, и эмоционального тепла. В итоге дети в основной семье оказывались всем этим обделенными, и потому, что форма отношений и с ними тоже подразумевалась свободной. А вот дети на стороне, зачастую даже не знавшие о существовании другой семьи в жизни их родителя, получали от него все самые необходимые блага и тщательно оберегались от любых негативных воздействий. И это в тот момент, когда дети из основной семьи испытывали психологические проблемы, поскольку имели возможность наблюдать, как их родитель гораздо лучше заботится о других своих родных, на которых у него есть полное право.

Возникают новые сильные отношения

Отечественные психологи считают, что на открытый брак соглашаются пары, у которых в отношениях назревает разрыв. Конфликт этот, зачастую основан на недовольстве одного или обоих супругов качеством и/или количеством сексуальных отношений, причем до весьма серьезной степени, подразумевающей скорый и полный отказ от половых контактов друг с другом.

Ученые из Московского психолого-социального института считают, что устный и весьма условный, а иногда письменный и достаточной детальный договор о том, что каждый из пары имеет полное «право налево», зачастую надолго продлевает жизнь семьи, которая еще вчера была готова распасться. Более того, получив легальное разрешение на случайную связь, мужчина и женщина, порой по-новому смотрят на своих супругов, которые теперь оказываются в их глазах и не столь уж плохими. Ничего не значащие интрижки на стороне, о которых каждый в паре прекрасно осведомлен, могут даже укрепить их неустойчивые отношения.

Конечно, в случае отсутствия у этих людей ревности и других ярких психоэмоциональных проявлений и привязанности друг к другу. Но, как заявляют специалисты из Московского психолого-социального института, именно эти чувства заставляют людей заботиться о ближнем, переживать, искренне сочувствовать ему и очертя голову бросаться на выручку.

Мужчина и женщина, решившие жить в открытом браке, должны быть самодостаточны до такой степени, чтобы не ожидать от своего супруга беспокойства, например, по поводу единоличного финансового краха или неожиданно подорванного здоровья. А также быть готовым к тому, что это легко и даже обязательно станет причиной окончательного уничтожения открытого брака. Ведь таким образом нарушается хрупко сбалансированная чаша весов личных интересов и возможностей. Как можно получить удовольствие от интрижки на стороне, если ты находишься в глубокой депрессии или понимаешь, что уже являешься инвалидом? И это в тот момент, когда у партнера — все хорошо и он по-сути просто хвастается своими сексуальными победами, наслаждается всеми прелестями жизни, со спокойной совестью наплевав на члена семьи.

Но даже если никаких драматичных ситуаций ни с одним их супругов за время существования открытого брака не происходит, он все равно, рано или поздно закончится провалом. Отсутствие эмоциональной привязанности друг к другу создает в отношениях вакуум, который легко заполняется в силу того, что такие супруги имеют возможность флирта на стороне. И он в один прекрасный день из ничего не значащей одноразовой интрижки превращается в длительное, глубокое и сильное чувство. Просто потому, что человеку свойственно влюбляться.