Самые неловкие моменты после интима

Жаркие объятия, поцелуи и волна наслаждения первых свиданий не длятся вечно. Страсти утихают. Нужные слова не находятся. Наступает равнодушие, и об эмоциональной близости, о душевных разговорах в таком случае даже мечтать не приходится. Что категорически не рекомендуется говорить и делать, чтобы не потерять любовь и доверие партнера, рассказывает сексолог Виталий АЗУРОВ.

Во время ночи любви встречаются и такие моменты, когда несколько слово могут испортить всю интимную сокровенность. Чтобы не потерять то самое чувство удовлетворения и наслаждения, следите за темой разговора.

Комментарий специалиста:

«Чаще всего чувство раздражения как у мужчины, так и у женщины вызывает фраза «Тебе было хорошо?» — рассказывает Виталий АЗУРОВ. — Ведь на самом деле еще в процессе интима обеим сторонам понятно, все для Него/для Нее идет хорошо или нет. Да и если оба достигли пика наслаждения, понятно, что всё было замечательно. Однако вопрос такой все равно задают.

Причины начать подобную беседу у мужчин и женщин разные. Представительницы прекрасного пола хотят больше слышать слова благодарности и искренние комплименты. В этот момент женщине важно чувствовать, что она и на этот раз всё так же нравится и дорога, что ничего не изменилось в худшую сторону. Ее вопросы напрямую зависят от женской самооценки и уверенности в своей привлекательности. А вот мужчине важно знать, что в сексе ему нет равных, это придает уверенности, обеспечивает отличное настроение и прилив сил. Поэтому лучше начать диалог не с вопроса «Тебе было хорошо?», а с комплиментов партнеру».

КТО ОН, «ТРЕТИЙ» В ПОСТЕЛИ? ГАДЖЕТ?

Еще несколько минут назад вы сладко обнимали друг друга и были так близки, насколько это возможно. Но вот всё закончилось, и партнер вместо объятий и слов нежности произносит: «Подай, пожалуйста, мой телефон».

Комментарий специалиста:

«Такую ошибку чаще совершают мужчины, — отмечает Виталий АЗУРОВ. — Женщине больше хочется разговоров и нежностей после интима, а вот у мужчин немного другие потребности. Если ваш партнер не работает шпионом-разведчиком или он не мультимиллионер, у которого прямо сейчас должна состояться сделка века, то телефон ему в этот момент явно не нужен. И если сразу после интима он берет в руки свой гаджет, то надо задуматься, возможно, ваши отношения поверхностны и партнеру просто не о чем с вами поговорить. Вот и «залипает» в приложение.

Однако ругаться и ставить ультиматумы в этом случае тоже не выход. Попробуйте немного отвлечь мужчину. Например, предложите ему перекусить. Большинство партнеров после интимной близости испытывают волчий аппетит. Причина — в гормональных скачках, которые происходят во время секса. Существенно повышается уровень эстрогена и тестостерона. А вот у женщин после ночи любви остается повышенным уровень эстрогена — а он как раз таки блокирует рецепторы голода. Во время такого внепланового перекуса про телефон мужчина может и забыть, если вы поднимете интересную тему или расскажете смешную историю.

НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ ПОД ДУШ

Каким бы страстным не был секс, но гигиену никто не отменял. Уместно ли сразу после интимной близости сказать: «Всё хорошо, но я в ванную?»

Комментарий специалиста:

«Во время сексуальных ласк мы действительно обмениваемся с партнером разными жидкостями, которые желательно позже смыть с тела, чтобы не появилось раздражение, — рассказывает Виталий АЗУРОВ. — Однако если сразу после окончания процесса дама побежит в душ, у мужчины может возникнуть ощущение, что интимные ласки — нечто «грязное». Поэтому первые 5-10 минут после приятного финиша дайте себе время на нежности и объятия. Скажите комплименты партнеру, насладитесь этим приятным послевкусием любви. Ну а после можно (и даже нужно) в ванную.

Причины в физиологии — растительность в интимных местах, физиологические выделения, лубрикант для сексуальных утех, — всё это создает почву для размножения ненужной микрофлоры и способствует распространению инфекции. После близости лучше не использовать ароматические средства для мытья. Если такое насыщенное отдушками мыло попадет в микротрещины, которые могли образоваться на слизистой после интима, то будет раздражение. Лучше использовать теплую чистую воду. При этом женщине не стоит спринцеваться. В норме интимные органы обладают определенным уровнем Ph, который при активном промывании может снизиться, что будет способствовать развитию инфекции. Не забудьте также помыть и секс-игрушки, если вы их использовали. Синтетические материалы, из которых они сделаны, станут настоящим домом для миллиарда бактерий».

СОН НЕ ВСЕМОГУЩИЙ, ЕСЛИ ИНТИМ НИКАКУШНЫЙ

Еще минуту назад пламя страсти полыхало, но стоило даме отвлечься, как ее партнер уже храпит вовсю, отвернувшись к стенке. Но не спешите обижаться, оказывается, такая реакция вполне естественна.

Комментарий специалиста:

«Как правило, после хорошей сексуальной разрядки в сон больше клонит мужчину, женщина же ждет от него приятных слов, комплиментов и задушевной беседы, — объясняет Виталий АЗУРОВ. — Однако такое поведение — не всегда сознательное решение мужчины. Он бы и рад поговорить и пообниматься, да только физиология берет свое. Исследователи из Франции выяснили недавно, что после достижения пика удовольствия в коре головного мозга у мужчины снижается активность, в особенности в тех зонах, которые отвечают за эмоции. Всё это сопровождается выбросом окситоцина и серотонина, которые дают мощный снотворный эффект. Мужчина становится вялым, и расшевелить его очень сложно. Однако это и есть показатель, что сексуальная близость удалась. А вот если мужчина чрезмерно активен и бодр после сексуальных утех, стоит засомневаться, действительно ли ему было хорошо».

ПУСТЬ ПИЖАМА ОКАЖЕТСЯ РЯДОМ

В моменты страсти партнеры, как правило, абсолютно обнажены и за это время успевают разглядеть тело своего возлюбленного или возлюбленной. Однако страсть окончена, и ему, и ей уже некомфортно лежать абсолютно нагими рядом друг с другом. Стоит ли суетливо искать свое нижнее белье, или можно оставить всё как есть?

Комментарий специалиста:

«Если вы с партнером не живете вместе или это одна из первых ночей любви и страсти, то стеснение вполне понятно, — поясняет Виталий АЗУРОВ. — Причем комплексы по поводу недостатков фигуры испытывают об пола. Насильно «ломать» такие «зажимы» не надо. Постепенно, когда степень доверия между вами вырастет, уйдут и эти стеснения. Сейчас же просто позвольте им быть. Однако, как правило, готовясь к ночи удовольствия, женщина подбирает эротичное белье. С одной стороны, оно прекрасно смотрится и возбуждает партнера, с другой — долго находиться в нем не рекомендуется. Как правило, такое белье изготавливают из нейлона и в нем много кружевных вставок. Для здоровья нейлоновые стринги явно не полезны. Поэтому белье после секса надеть как раз таки можно, но только другое. Подойдут обычные хлопковые трусики или удобная пижама. Кстати, ее можно надеть и на голое тело».

УХОДЯ — УХОДИ, НО ТОЛЬКО КРАСИВО

Даже если вы не планируете провести целую ночь вместе, вставать и одеваться сразу же после того, как всё закончилось, не очень хорошая мысль. И совсем провальной будет идея попросить человека, с которым вам буквально десять минут назад было так хорошо, сразу же уйти.

Комментарий специалиста:

«Дайте друг другу немного «остыть» и насладиться приятным расслаблением, — рассказывает Виталий АЗУРОВ. — Объятия и поглаживания дадут понять вашему любовнику или любовнице, что вам было хорошо и вы благодарны за время, проведенное вместе. Расставаться после сексуальной близости, чтобы при этом не обидеть партнера, тоже надо уметь. Если совместный сон не был запланирован, то после того, как вы полежали минут 20-30, встаньте, дамы — сварите кофе партнеру и после ненавязчиво спросите, вызвать ли ему такси или он сделает это сам. Если же уйти надо гостье, то не стоит убегать, не сказав ни слова. Стоит пояснить, что утром запланирована важная встреча недалеко от дома, и именно поэтому не можете остаться. А вот если ночь вы провели вместе, но по-прежнему не знаете, как закончить свидание, то есть хороший способ. Пригласите на завтрак партнера в кафе где-то неподалеку. После чего можно смело откланяться и пойти по домам».