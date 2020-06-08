5 причин, почему женщины встречаются с «плохишами» 

Тяга к плохим парням объясняется особенностями психики.

Что представляет собой союз с нормальным парнем? Вы встречаетесь, начинаете общаться, потом становитесь парой, отлично проводите время, женитесь и далее по списку. Многие женщины, хотя и утверждают обратное, считают такое развитие отношений скучным — куда же без публичных выяснений конфликтов и театральных хлопоков дверью? Зато отношения с плохими парнями — настоящее поле для тренировки своего умения спорить неподобающим образом. Страсти кипят, напряжение между вами растет, буквально искры сыпятся из глаз — красота? Нет! Переводим материал Psychology Today, где зарубежный семейный психотерапевт Форрести Талли объясняет, почему девушки раз за разом попадают на плохих парней.

Плохие парни — кто это

1. Крутой парень. Парень, который так и норовит нарушить закон, публично показав, что ему плевать на социальные нормы. Быстро раздражается, может оскорблять и угрожать, проявлять агрессию. Вспышки такого состояния непредсказуемы, но и они — лишь часть его образа. 2. Неправильно понятый одиночка. Это парень, который нарушает все социальные нормы и идет своим собственным путем, даже если он оставляет после себя хаос, душевную боль и плохие чувства у тех, кто продолжает заботиться о нем. Всегда молчалив и задумчив, у него мало или совсем нет друзей. 3. Вечно молодой. В этом парне можно найти неудержимую незрелость, которая придает ему мальчишеское очарование, но также заставляет его постоянно испытывать проблемы из-за незначительных юридических нарушений или конфликтов с боссом, семьей, друзьями и почти со всеми, кроме своей собаки. 4. Успешный нарцисс. Человек, который уверяет всех в пределах слышимости, что он: А. Альфа-самец. Б. Невероятно богат. C: Эксперт во всех вещах, особенно в спорте и женщинах.

Пять причин, почему женщины связываются с ними

1. Глупая ошибка. «Мужчина был очарователен, привлекателен и внимателен, и мой клиент, увидев хорошие качества и еще не зная о его темной стороне, оказался вовлеченным в роман. После эмоциональных вложений и создания очень позитивного взгляда на мужчину ей было трудно поверить, что плохие качества были частью его основного характера», — пишет психолог. Женщины на этом этапе часто остаются в отношениях, потому что верят, что человек исправится и поборет в себе плохие качества. Они готовы меняться сами, подстраиваясь под партнера. Несмотря на плохое обращение с ней, женщина будет верить, что у их истории счастливый конец в виде свадьбы, огромного дома и кучи детей.

2. Попытка стать психотерапевтом. Некоторым женщинам свойствен психотип спасителя: они готовы вытаскивать мужчину из всех его психологических травм, уверяя себя, что игра стоит свеч. Обычно это связано с острой потребностью во внимании на грани с желанием полностью обладать человеком, зная все его слабые места. «Эти женщины рассматривают „плохих парней“ как алмазы в необработанном виде, которые просто нуждаются в энергичной полировке, чтобы сгладить неровные края. Как только это будет достигнуто, все замечательные качества человека будут просвечивать», — пишет терапевт.

3. Им не хватает уверенности. Эти женщины обычно знают о недостатках мужчины, но игнорируют их, полагая, что им будет трудно найти партнера получше. Они задаются вопросом, действительно ли люди без этих недостатков найдут их интересными. После одного-двух романов с такими мужчинами женщина становится еще более убежденной в том, что было бы глупо стремиться к более высоким стандартам для партнера, с которым она надеется иметь отношения. По ее мнению, стремление к высшему приведет к еще большей душевной боли.

4. Боязнь близости. «Они сознательно выбирают мужчин, которые вряд ли сформируют зрелые отношения, и видят в отношениях с плохим парнем определенное чувство комфорта и соответствие их потребностям», — отмечает специалист. Такой роман безопасен для них, так как женщины прекрасно понимают, что больше чем интрижку они не получат. А значит можно расслабиться и не думать о том, что мужчина поведет вас под венец. Только при таких обстоятельствах некоторые дамы готовы вести себя естественно и наслаждаться моментом.

5. Невротики. «Жизнь кажется угрожающей… и для некоторых, учитывая их обстоятельства, это восприятие является правильным. У них есть сильное желание быть с кем-то достаточно жестким, чтобы встретиться лицом к лицу с миром, и нанести ответный удар, когда это необходимо». Умение постоять за себя и свои интересы — это неплохо, вот только партнер такой девушки в случае проблем будет думать о своем комфорте, а не ее чувствах. Такие мужчины — полные эгоисты. А все потому, что на самом деле они не уверены в себе: вскоре девушка увидит, что ее пытаются контролировать.

Вырваться из таких отношений может быть сложно. Его скрытая, но глубокая неуверенность вызывает у женщины сочувствие, даже жалость. Это создает затруднительное положение: оставить кого-то, кто так уязвим, чувствует себя брошенным. Тем не менее, адекватная женщина, которая оказывается в отношениях с таким парнем, сделает все возможное, чтобы выйти из них.