Россиянкам назвали качества идеального мужчины 

Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова в беседе с "Говорит Москва" назвала качества настоящего мужчины.

По ее словам, мужчина должен нести ответственность за семью, чтобы он мог принести в семью дополнительные доходы.

"Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата. Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться", — пояснила она.

Кроме того, мужчина должен уметь ремонтировать и чинить вещи, а не выбрасывать и покупать новые. Также, по мнению Лаховой, он должен быть мужественным и сильным и уметь давать сдачи.