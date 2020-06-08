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Россиянкам назвали качества идеального мужчины 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Россиянкам назвали качества идеального мужчины
Фото: РИА Новости
Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова в беседе с "Говорит Москва" назвала качества настоящего мужчины.
По ее словам, мужчина должен нести ответственность за семью, чтобы он мог принести в семью дополнительные доходы.
"Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата. Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться", — пояснила она.
Кроме того, мужчина должен уметь ремонтировать и чинить вещи, а не выбрасывать и покупать новые. Также, по мнению Лаховой, он должен быть мужественным и сильным и уметь давать сдачи.
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Любовь , Екатерина Лахова , Радиостанция "Говорит Москва"
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