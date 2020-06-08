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Россиянкам назвали качества настоящего мужчины 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россиянкам назвали качества настоящего мужчины
Фото: depositphotos.com
Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова назвала основные качества настоящего мужчины. Об этом она рассказала в беседе с "Говорит Москва".
По мнению Екатерины Лаховой, мужчина должен нести ответственность за семью и приносить дополнительные доходы.
"Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата. Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться", — заявила глава "Союза женщин России".
Еще, по словам Лаховой, настоящий мужчина должен не выбрасывать вещи и покупать новые, а уметь их ремонтировать и чинить. Кроме того, он должен быть сильным, мужественным и уметь давать сдачи при необходимости.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Айза Анохина призвала россиянок не рожать детей от жадных мужчин.
Видео дня. Герои «Фабрики звезд», так и не ставшие звездами
Любовь , Айза Анохина , Екатерина Лахова , Радиостанция "Говорит Москва"
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