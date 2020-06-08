Россиянкам назвали качества настоящего мужчины 

Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова назвала основные качества настоящего мужчины. Об этом она рассказала в беседе с "Говорит Москва".

По мнению Екатерины Лаховой, мужчина должен нести ответственность за семью и приносить дополнительные доходы.

"Для этого надо работать просто. И когда говорят: вот, нет работы или такая зарплата. Когда человек хочет работать, он всегда может заработать, не надо лениться", — заявила глава "Союза женщин России".

Еще, по словам Лаховой, настоящий мужчина должен не выбрасывать вещи и покупать новые, а уметь их ремонтировать и чинить. Кроме того, он должен быть сильным, мужественным и уметь давать сдачи при необходимости.