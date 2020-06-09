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Тревожные отношения: признаки того, что ваш партнер — психопат 

WomanHit.ru 10 часов назад
Как понять, что ваш мужчина — психопат
Фото: Кадр из фильма "В постели с врагом"
WomanHit.ru подскажет, как отличить психическое расстройство от просто тяжелого характера.
Гармоничные отношения невозможно построить без работы над ними с обеих сторон, но когда один из партнеров страдает от психического расстройства, создать комфортную атмосферу становится максимально трудно. Причем распознать психопата зачастую не так просто — человек, как правило, исключительно обаятелен и не вызывает подозрений, пока вы не войдете с ним в тесный контакт. И все же, как отличить тяжелый характер от самого настоящего расстройства? Мы решили разобраться.

Он ставит себя выше вас

Настоящий психопат не потерпит, чтобы партнер в чем-то превосходил его самого. Вы постоянно будете слышать фразы вроде: «Ты ничего не умеешь», «Кем бы ты была без меня» и т. д.
Все это делается с одной целью — подавить вашу волю, взять под контроль ваши эмоции и ввести вас в зависимость.
Вы и сами не заметите, как начнете угождать авторитарному психопату.

Вас проверяют равнодушием

Единственным, и то сомнительным, плюсом отношений с психопатом можно назвать непредсказуемость в отношениях: сегодня он клянется в вечной любви и вы чувствуете себя словно в сказке, однако уже на следующий день вас как будто нет — психопат настойчиво вас игнорирует, а вы не понимаете, что произошло. Хуже того, равнодушие часто перерастает в агрессию. Такие эмоциональные качели довольно серьезно подрывают психику.

Он никогда не признает свою вину

Как мы уже говорили, для психопата важна власть над парнером, а для поддержания авторитета ему не пристало признавать вину в чем бы то ни было.
Более того, если ваша вторая половинка действительно провинится, виноваты все равно окажетесь вы — потому что вы априори виноваты во всех проблемах в отношениях.
Будьте внимательны к таким моментам, они должны вас насторожить.

Он манипулирует хорошим отношением

В самом начале отношений партнер будет исполнять все ваши капризы, дарить подарки и радовать вас по любому поводу. Однако не спешите радоваться — как только ваши отношения станут чуть ближе или же вы вступите в брак, психопат отрвется по полной. Главная цель его попыток вас ублажить — заставить вас потерять бдительность, а затем заставить полностью подчиниться, когда будет уже поздно резко рвать отношения.

Он будет изменять

Человек, которому не знакома привязанность и глубокие чувства, быстро остывает и начинает искать новую «жертву» для подпитки эмоций. Как показывает статистика, более половины всех измен происходят в отношениях, где один из партнеров — психопат. Как только он «наиграется» мимолетный роман сойдет на нет, но он тут же отправится на поиски новых «впечатлений».
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