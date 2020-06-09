Названы люди, наиболее сексуальные в роли партнеров

В любовной сфере люди, с которыми более сложно сблизиться, кажутся другим более привлекательными в качестве сексуальных партнеров. К такому выводу пришли израильские ученые.

Чтобы выяснить, так ли это, они провели три эксперимента с сотней студентов. Их участники общались с человеком другого пола, не зная, что это был член исследовательской группы, а потом оценили личное восприятие ценности партнера и желание вступить с ним в близкие отношения. Результаты исследования Гурит Бирнбаум и ее коллег из Междисциплинарного центра в Герцлии опубликованы в Journal of Social and Personal Relationships.

Сначала студенты создали свой онлайн-профиль, где рассказали о своих предпочтениях в выборе партнера. Потом их просили прочитать профиль другого человека, после чего молодые люди в течение нескольких минут общались друг с другом через мессенджер.

Оказалось, что подставные участники, которых испытуемым было труднее заинтересовать, казались студентам более желанными в плане возможных сексуальных отношений. Во втором этапе эксперимента участники ответили на десять вопросов, касающихся различных сфер их жизни, типа, какой отдых вам больше нравится — уединенный или групповой и другие, а затем слушали ответы другого участника, в основном, имевшего противоположное мнение.

После этого одним студентам предложили убедить в правильности своего мнения "труднодоступных" партнеров, которые после долгих уговоров позволяли им это сделать. Других испытуемых попросили просто обменяться мнениями.

В третьем эксперименте ученые выясняли, будет ли предсказанный эффект труднодоступности распространяться на спонтанные взаимодействия через интернет. Студенты общались с подставными участниками в чате, и в конце оставляли для них последнее сообщение. Анализ романтической переписки показал, что труднодоступность партнера значительно повысила его привлекательность в целях продолжения знакомства.

Однако исследователи сделали пометку на молодость испытуемых, что могло оказать определенное влияние на полученные результаты. В будущем будет проведено аналогичное исследование с более возрастными участниками, которые при выборе партнера могут быть нацелены на другой тип поведения.