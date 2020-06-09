Жена миллионера рассказала, как привлечь богача

Супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей, объяснила подписчицам, как привлечь богатого жениха с помощью внешнего вида и особенностей поведения. Раскрытые ею способы приводит Daily Mail.

34-летняя Бей напомнила, что в первую очередь мужчина обращает внимание на внешность и одежду женщины.

«Сейчас существует множество разных стилей и женщины зачастую забывают, для кого они наряжаются», — заявила она и добавила, что, выбирая образ, девушки должны думать о человеке, чье внимание им хотелось бы привлечь.

Блогерша считает, что по этой причине необходимо отдавать предпочтение более женственным вещам.

В то же время, рассуждает шведка, в выбранной одежде женщина должна чувствовать себя комфортно. «Поэтому нужно искать баланс между вещами, в которых вы чувствуете себя уверенно, и одеждой, которая нравится противоположному полу», — заключила она.

Помимо этого для достижения цели Бей посоветовала девушкам вести себя холодно и казаться недоступными, а также подчеркивать свою женственность.

«Если у вас женственная фигура — подчеркните ее, если нет — работайте, чтобы сделать ее такой!» — пояснила блогерша.

В сентябре 2019 года Анна Бей перечислила вещи, из-за которых женщины выглядят «дешево». В первую очередь, это спортивная одежда за пределами спортзала, которую Бей считает одной из самых больших ошибок. Во-вторых, блогерша не рекомендует выходить в свет в облегающих платьях, поскольку зачастую они привлекают избыточное внимание к фигуре.