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Жена миллионера раскрыла способ привлечь богатого жениха с помощью одежды 

Lenta.ru 5 часов назад
Жена миллионера рассказала, как привлечь богача
Фото: @schoolofaffluence
Супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей, объяснила подписчицам, как привлечь богатого жениха с помощью внешнего вида и особенностей поведения. Раскрытые ею способы приводит Daily Mail.
34-летняя Бей напомнила, что в первую очередь мужчина обращает внимание на внешность и одежду женщины.
«Сейчас существует множество разных стилей и женщины зачастую забывают, для кого они наряжаются», — заявила она и добавила, что, выбирая образ, девушки должны думать о человеке, чье внимание им хотелось бы привлечь.
Блогерша считает, что по этой причине необходимо отдавать предпочтение более женственным вещам.
В то же время, рассуждает шведка, в выбранной одежде женщина должна чувствовать себя комфортно. «Поэтому нужно искать баланс между вещами, в которых вы чувствуете себя уверенно, и одеждой, которая нравится противоположному полу», — заключила она.
Помимо этого для достижения цели Бей посоветовала девушкам вести себя холодно и казаться недоступными, а также подчеркивать свою женственность.
«Если у вас женственная фигура — подчеркните ее, если нет — работайте, чтобы сделать ее такой!» — пояснила блогерша.
В сентябре 2019 года Анна Бей перечислила вещи, из-за которых женщины выглядят «дешево». В первую очередь, это спортивная одежда за пределами спортзала, которую Бей считает одной из самых больших ошибок. Во-вторых, блогерша не рекомендует выходить в свет в облегающих платьях, поскольку зачастую они привлекают избыточное внимание к фигуре.
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