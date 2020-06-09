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Жена миллионера рассказала, как привлечь богатого 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Жена миллионера рассказала, как привлечь богатого
Фото: @schoolofaffluence
Шведская блогерша Анна Бей, которая вышла замуж за миллионера, рассказала как привлечь богатого мужчину с помощью одежды. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина рассказала, что в первую очередь мужчины обращают на внешний вид, поэтому она посоветовала девушкам подбирать женственную одежду. Однако, стоит учитывать и комфортность образа. Чтобы выбрать одежду, нужно подумать о мужчине, которого нужно привлечь.
"Сейчас существует множество разных стилей, и женщины зачастую забывают, для кого они наряжаются", — пояснила блогер.
Кроме того, можно привлечь мужчину поведением. Бей рассказала, что нужно вести себя холодно и казаться недоступными. Она посоветовала подчеркивать женственные черты, например талию. В случае, если у женщины ее нет, по мнению блогерши, нужно работать над собой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что полная девушка не влезла в одежду и прославилась.
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