«Свекры выступили поручителями и лишили нас квартиры»

Я всегда мечтала о большой семье — вечерами мы бы с мужем и детьми собирались за накрытым столом в уютной квартире и делились новостями и планами на будущее. И когда я выходила замуж за мужчину моей мечты, то верила, что именно так все и будет — и собственное гнездышко, и наследники, и неспешные семейные ужины…. В принципе, все к тому и шло, если бы не свекры, которые однажды решили оставить нас без средств к существованию и без крыши над головой.

Первое знакомство

С Олегом мы познакомились еще в институте: видный парень сразу привлек мое внимание и, хотя вокруг него постоянно вился рой девиц, я решила, что никому его не отдам и у нас обязательно будет семья. Неделя ушла на то, чтобы обратить его внимание на себя и еще несколько, чтобы перевести отношения из конфетно-букетных в серьезные.

И хотя я понимала, что несколько тороплю события, но мне все же хотелось поскорее окольцевать моего любимого, чтобы остальные дамы понимали, что он уже занят и не имели на него никаких видов.

Поэтому инициатором в основном выступала я: я сама практически напросилась на встречу (знакомство) с его родителями, сама настояла на том, что мы не должны расставаться и поэтому нам нужно жить вместе и сама же подтолкнула его к мысли о том, что если мы хотим быть полноценной семьей, то нам необходимы наследники и… своя собственная квартира. Ну не у его же родителей нам растить детей?

Первые мечты и разочарования

Маме моего благоверного, Ольге Марковне, я как-то сразу не приглянулась. Его отец, кстати, принял меня более благосклонно и даже виду не подал, что хотел другую пассию для сына. А вот Ольга Марковна сразу же обозначила свое отношение, заявив, что пока она хозяйка в этом доме, все будет именно так, как хочет она.

Будущая свекровь называла меня снисходительно «Милочка» и поручала самые сложные задания (видимо, чтобы проверить мое терпение и решить, давать ли благословение на наш брак).

К слову, Олег старался не перечить своей матери и терпеливо ждал, когда же она даст добро на то, чтобы мы расписались.

Как бы там не было, но в тот момент я была влюблена и счастлива, что хоть нам и приходится жить в квартире его родителей, мы все же вместе и можем потихоньку откладывать деньги, чтобы купить пусть маленькую, но свою квартирку. И хотя мы оба работали, денег почему-то вечно не хватало….

Было ощущение, что они просто утекают сквозь пальцы. Произведя в уме расчеты, я поняла, что такими темпами мы увидим заветные метры лишь ближе к пенсии и решила взять еще подработку, чтобы побыстрее насобирать необходимую сумму. Посоветовавшись с благоверным, мы решили пробовать накопить первоначальный взнос и остальное оформить в ипотеку — это было лучше, чем отдавать кому-то каждый месяц за съемное жилье или находиться на одной площади с его родителями.

«Ипотечные» реалии

В итоге на семейном совете было решено, что сначала мы оформляем официально отношения, а затем пробуем получить ипотеку (у супругов гораздо больше шансов получить в совместную собственность приличную квартиру, чем у тех же одиночек, ведь сколько известно примеров, когда многие хорошие люди так и не могут получить одобрение банка в силу того, что не проходят по финансовой нагрузке или из-за сомнительной кредитной истории).

Я лишь была рада такому повороту, ведь сама уже давно мечтала выйти замуж за любимого человека и начать вить свое гнездышко. Свадьба наша была весьма скромной — все средства мы решили откладывать на будущую квартиру и вскоре после росписи у нас скопилась приличная (как нам казалось на тот момент сумма), с которой уже можно присматривать подходящие варианты.

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Увы, но мои мечты о светлой квартире (не студии, а именно квартире с отдельными комнатами) пусть даже и на конечных станциях Златоглавой разбились о бюрократию банка. Менеджер, оформив нашу заявку и оценив шансы, объявил, что с той суммой, которая у нас есть на руках мы можем рассчитывать лишь на квартиру в ближайшем, но Подмосковье. Чтобы не увеличить свои шансы, нам необходимо было привлечь поручителей. Тогда банк смог бы одобрить нам большую сумму, которой как раз бы и хватило на приличное жилье в Москве.

Поразмыслив, мы решили попросить родителей Олега выступить поручителями.

Мне казалось, что они идеально подходят на данную роль — у них стабильная работа, не самая низкая зарплата и желание отселить нас наконец куда-нибудь.

И если отец моего благоверного согласился сразу на такую сделку, то Ольга Марковна еще долго оценивала риски, изучала документы и прикидывала, нет ли там никакого подвоха. Но в итоге под уговорами любимого сына она сдалась и вскоре мы получили одобрение банка, а затем — и заветные ключи от квартиры. Радости моей не было предела, ведь теперь я могла осуществить мечту и зажить счастливой семьей отдельно от родственников супруга. Однако вскоре от моей радости не осталось и следа.

И у мужа, и у меня начались проблемы на работе — зарплату задерживали и нам уже не хватало даже на товары первой необходимости, а не то, что на ипотечный взнос. Мы пытались решить проблему, старались перезанять деньги у друзей и знакомых и хоть как-то выползти из долговых обязательств.

При этом нам совершенно не хотелось признаваться в собственной несостоятельности родителям Олега, и мы всячески скрывали от них свои финансовые трудности. И если первые разы нам удавалось выкрутиться, перезанять и покрыть обязательный платеж, то затем это становилось сделать все сложнее — постоянные долги не давали нам нормально жить и это стало угнетать.

В итоге мы пропустили несколько платежей и банк вынужден был уже обратиться к нашим поручителям, чтобы решить данный вопрос. И на голову моих свекров свалилось несколько незапланированных проблем — они вынуждены были улаживать финансовые вопросы, чтобы квартиру не забрали за долги, и она осталась у нас.

Признаемся, нам очень стыдно за данный инцидент, но на тот момент у нас просто не было выбора — несвоевременная выплата зарплаты, постоянные займы у друзей и невозможность выполнить свои обязательства вгоняло нас в депрессию.

Так продолжалось некоторое время, пока наше положение не выправилось, и мы вновь самостоятельно стали выплачивать ипотечные платежи.

Но вот отношения с родителями Олега у нас изменились, они практически перестали с нами разговаривать, бросив лишь однажды, что не обязаны содержать взрослого сына и его жену, да и копили они себе на старость, а не на то, чтобы оплачивать нам квартиру. Да, с нашей стороны это было эгоистично, но ведь родственники на то и родственники, чтобы прийти на помощь в сложный момент. Но то, что они вытворили потом, у меня вообще не укладывается в голове.

Неожиданная развязка и вконец испорченные отношения

Полгода затишья (как мне тогда, казалось) должно было сыграть нам на пользу и помирить с родителями моего благоверного. Повторюсь, мы поступили неправильно, но спустя какое-то время постарались выправить ситуацию и начали вновь исправно вносить платежи. Однако какого же было мое удивление, когда я узнала, что Ольга Марковна подала иск против нас, мотивируя тем, что раз им пришлось достаточно долго расхлебывать наши проблемы, то и квартира в итоге должна достаться им (формально, они внесли некоторую сумму, но это вовсе не значило, что мы тут же перепишем на них свои законные метры) и им все равно, что это наша единственная жилплощадь, что мы платим квартплату и вносим оставшуюся часть суммы по ипотеке.

Удивительно, но у свекров приняли заявление и даже начали разбирательство по данному вопросу. А у нас на данный момент даже нет денег на хорошего юриста, чтобы просто оценить возможные риски и дать отпор ушлым родственникам. Уговоры мужа тоже не привели ни к каким результатам — свекры настолько сильно обиделись, что им абсолютно все равно, куда нам съезжать и как жить дальше.

Они уверены, что раз мы их подставили, то и отвечать должны теперь по всей строгости закона.

Я понимаю, что теперь у нас лишь один выход — попытаться наладить отношения с родственниками и совместно нашими поручителями, в противном случае нам реально придется освободить жилплощадь и начинать все заново. Но сделать это пока не реально, ведь свекры отказываются садиться за стол переговоров и идти нам на уступки.

Никто не застрахован от форс-мажора и необходимо людям давать шанс. Нам объяснили, что если заемщики перестают выполнять свои обязательства и финансовая нагрузка падает на поручителей, то они могут обратиться в банк для переоформления прав собственности и заключить дополнительное соглашение к ипотечному договору, чтобы пройти перерегистрацию в Федеральной резервной системе , а это значит, что у них действительно есть шансы осуществить задуманное.

Мы пока не сдаемся и надеемся, что нам удастся избежать судебных тяжб из-за квартиры (но также мы собираем доказательную базу, что в последнее время исправно вносим платежи и не отказываемся от своих обязательств). Надеемся, что все же родители супруга одумаются и не станут выгонять своего единственного сына и его семью на улицу.

А у вас были когда-нибудь подобные разбирательства с родственниками?