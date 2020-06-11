7 фраз, которые выдадут измену

Подозреваете партнера в неверности? Мы подскажем, какие «звоночки» должны вас насторожить.

К сожалению, не каждый мужчина в силах сохранять верность одной женщине. Решившись на измену, мужчина начинает вести себя не как обычно, ему приходится постоянно контролировать свою речь, женщина в свою очередь начинает замечать, что избранник замалчивает некоторые моменты и все чаще отлучается из дома. Однако психологи выяснили, как бы партнер не старался сохранять невозмутимость, существует определенный набор фраз, которые намекнут женщине, что в жизни ее спутника, скорее всего, есть еще одна, а то и несколько женщин.

«Не трогай мои вещи, я сам»

Если в вашей паре стиркой и сортировкой вещей всегда занимались только вы, резкая смена ролей должна вас насторожить. Как правило, мужчина, который знает, что женщина позаботится о всех бытовых моментах, не будет даже слегка напрягаться, чтобы вникнуть в этот процесс.

Только страх разоблачения, может сподвигнуть мужчину резко заинтересоваться стиркой, сортировкой вещей, причем только своих.

Есть повод насторожиться. Однако учтите, что подозрения должны зарождаться только в том случае, если такое поведение вы не наблюдали на протяжении всего периода отношений.

«Я сегодня снова задержусь, не жди меня»

И опять же, смотрим на регулярность изменений в поведении мужчины. Если с самого начала отношений «герой вашего романа» задерживался на работе, а его друзья в шутку жаловались на трудоголизм своего приятеля, все нормально. Режим «полной готовности» включаем в момент, когда мужчина начинает отлынивать от совместного времяпрепровождения, чаще всего, проблемы возникают в период, когда в ваших отношениях наступает кризис, будьте особенно внимательны, если атмосфера в паре накаляется, обратитесь за помощью к психологу со своим партнером.

«А ты случайно мне не изменяешь?»

Мужчины, у которых есть «скелет» в виде интрижки, а то и не одной, начинает подозревать всех вокруг и в первую очередь — свою женщину. Ему начинает казаться, что раз уж он решился «сходить налево», что мешает его партнерше? Вы можете даже не допускать подобных мыслей, но мужчину это не остановит. Чаще всего таким образом мужчина пытается вызвать чувство вины в женщине еще до того, как она начнет что-то подозревать. Не дайте себя провести.

«Я не должен ничего объяснять»

Если вы почти уверены в измене партнера или даже нашли переписку с другой женщиной, совсем не факт, что благоверный бросится к вам извинениями. Мужчина может пойти «в атаку», заявляя о своем праве хранить молчание.

Вас могут начать обвинять в недоверии, лишних подозрениях и даже психических расстройствах, если вам везде мерещится измена.

Однако человеку, которому нечего скрывать, ничего не стоит объяснить, что это за женщина, с которой мужчина ведет переписку и какие отношения их связывают. Бурная реакция на ваши вопросы почти доказывает неверность.

«Это все она»

При самом плохом стечении обстоятельств вы выяснили, что измена все-таки была, и опять же мужчина может не признавать свою вину. В ход пойдут обвинения «третьей стороны», мол, «не виноватый я, соблазнили меня». Здесь есть опасность пожалеть мужчину и поверить в коварность любовницы, однако не стоит проявлять наивность — мужчина прекрасно понимал, что и с кем он собирается делать, а потому возьмите себя в руки и не поддавайтесь на жалостливые заверения, что такого больше не повторится.

«Это все ты»

Другой вариант развития событий — виноватой выставляют вас. «Ты всегда занята», «У тебя болит голова» и далее по списку.

Мужчина искренне верит, что его прессинг в вашу сторону позволит ему выйти «сухим из воды», ведь по его мнению, в этой ситуации виноваты только вы.

Здесь так же легко поддаться на провокацию и испытать глубокое чувство вины, особенно если в ваших отношениях действительно есть напряжение. И все же ваше состояние и отказ от интима никогда не может становится «зеленым светом» для измены.

«Я люблю только тебя»

Но вернемся к ситуации, когда об измене говорить еще рано. Мужчина может внезапно начать проявлять к вам повышенное внимание, при этом он будет говорить, что вы его единственная, он любит только вас, другие женщины не имеют для него значения — он постоянно подчеркивает ваше превосходство над другими женщинами. Задумайтесь, почему вдруг ему в голову пришло осознание того, что и так подразумевалось за все время ваших отношений? Был повод сравнить? Проявите бдительность.