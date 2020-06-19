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Желающим заняться сексом во время пандемии дали советы 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Креативный секс: врачи дали советы на период пандемии
Фото: depositphotos.com
Департамент здравоохранения Нью-Йорка предложил желающим заняться сексом во время пандемии несколько способов спастись от возможного заражения коронавирусом. Как сообщает New York Post, среди советов — секс в маске и использование стен между партнерами.
«Будьте креативны с позициями в сексе и физическими барьерами между вами, вроде стен, что позволит осуществить сексуальный контакт, но без прямого контакта лицом к лицу»,
— говорится в рекомендациях медиков. По мнению специалистов, наличие маски, закрывающей и нос, и рот в период распространения коронавируса — «хороший способ усилить защиту во время секса».
При этом департамент подчеркнул, что самыми безопасными все еще остаются способы, не подразумевающие контакта между партнерами. В пример привели видеосвязь, чаты с трансляциями и обмен эротическими сообщениями.
Пользователей соцсети Twitter удивили советы специалистов. Многие посчитали, что это меры, которые вряд ли в реальности будет соблюдать большинство людей. «Хм, а люди действительно все это делают?» — задалась вопросом mallorymhughes. TheCryptoBadger не поверил, что это реальные советы, написав, что «они троллят нас». «Что же. Для некоторых из нас это единственный шанс заняться сексом!» — пошутил 50Fireball.
Были и те, кто посчитал, что меры помогут определить нежелательных партнеров. По мнению emilyhamedian, отказ от маски во время секса равноценен отказу пользоваться другими типами защиты. Юзерка заключила, что так можно понять, с кем не стоит продолжать отношения.
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