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Сутенер с проституткой избили клиента 

ЧП Столица 7 часов назад
Сутенер с проституткой избили клиента
Фото: ЧП Столица
Молодой человек находился в магазине, когда к нему неожиданно подошел незнакомый гражданин. Посетитель предложил москвичу заняться сексом с девушкой, на что тот охотно согласился. Сразу же после этого к мужчинам подбежала та самая дама, с которой у мужчины должен был состояться интим.
После этого все трое пошли в сторону одного из домов на улице Краснодонская. Когда компания зашла в подъезд, злоумышленник потребовал у мужчины оплату за услуги девушки в размере четырех тысяч рублей. Поскольку молодому человеку не хотелось платить за «отдых с дамой» такие большие деньги, он отказался от предложения.
Тогда сутенер с проституткой избили несостоявшегося клиента и отобрали у него сотовый телефон с курткой, а затем сбежали с места происшествия.
После этого потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции. Работники полиции задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
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Любовь
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