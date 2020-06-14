Сутенер с проституткой избили клиента 

Молодой человек находился в магазине, когда к нему неожиданно подошел незнакомый гражданин. Посетитель предложил москвичу заняться сексом с девушкой, на что тот охотно согласился. Сразу же после этого к мужчинам подбежала та самая дама, с которой у мужчины должен был состояться интим.

После этого все трое пошли в сторону одного из домов на улице Краснодонская. Когда компания зашла в подъезд, злоумышленник потребовал у мужчины оплату за услуги девушки в размере четырех тысяч рублей. Поскольку молодому человеку не хотелось платить за «отдых с дамой» такие большие деньги, он отказался от предложения.

Тогда сутенер с проституткой избили несостоявшегося клиента и отобрали у него сотовый телефон с курткой, а затем сбежали с места происшествия.

После этого потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции. Работники полиции задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.