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8 вещей в отношениях, которые могут оказаться важнее любви и страсти 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 6 часов назад
8 вещей, которые могут быть важнее любви и страсти
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Никто не сможет дать точного определения любви, просто потому что это невозможно. Любовь у каждого своя — и даже в паре, в которой двое дышат в унисон и смотрят в одну и ту же сторону, представления об этом чувстве могут довольно сильно не совпадать.
Именно поэтому на одной только любви построить крепкий союз нельзя: важно, чтобы между партнерами были и другие чувства, которые помогут им пережить вместе и печали, и радости. И, возможно, найти общий ответ на вопрос «Что же такое любовь?».
8 аспектов, на которых базируется гармоничные и крепкие отношения.

1. Готовность обоих партнеров эти отношения строить

Флиртовать очень приятно и легко по той причине, что эта игра не несет никаких последствий и не предполагает ответственности. Влюбляться или пылать к кому-то страстью — на час, на день, на год или на пару десятилетий — тоже очень здорово. Это омолаживает и повышает иммунитет (спасибо серотонину и окситоцину), но вовсе ни как не означает автоматического желания долгих, серьезных отношений с объектом этих ярких эмоций.
Сделать осознанный шаг в союз, в пару удается далеко не всем: если один из партнеров испытывает малейшие сомнения в реальной необходимости дуэта, ничего не получится. Или получатся однобокие и токсичные отношения, в которых один будет использовать другого.

2. Способность терпеливо создавать гармоничное и равноправное партнерство

Отношения не должен тянуть на себе кто-то один: «моей огромной любви хватит нам двоим с головою» хорошо звучит только в песне. В жизни это не работает. Равноценный вклад в союз должен быть с обеих сторон: это касается и быта, и эмоций, и разделения ответственности после совместных решений.

3. Одинаковое понимание принципов здорового общения

Обычно эти правила становятся понятны или специально проговариваются в самом начале отношений. Именно поэтому любые настораживающие или разочаровывающие поступки своего партнера нужно пресекать сразу, какие бы страсти и влюбленности ни кружили голову. Оскорбления, нецензурная брань, расизм или шовинизм — если вам не нравится что-либо, стоит сказать об этом напрямую.

4. Ощущение безопасности в паре

Чувствами влюбленного человека очень легко манипулировать. Так возникают домашнее насилие более или менее скрытых форм, принуждение к супружескому сексу, угрозы — некоторые женщины в подобной модели отношений не допускают даже мысли, что они могут чувствовать себя в безопасности. Но и уйти никуда не могут, чтобы прекратить абьюз — «у нас же любовь».

5. Возможность озвучивать свои потребности

В отношениях важен компромисс. Если его нет, стоит задуматься, почему это происходит — причин может быть две. Либо один из партнеров не готов идти на уступки, либо другой не говорит о своих истинных желаниях и потребностях. Можно сколько угодно любить человека и страдать при этом от жгучего неудовлетворения, потому что делиться любыми своими тревогами и стремлениями не получается.

6. Взаимное уважение

Любить «за что-то» все же нельзя, а вот уважать — можно. Все зависит не только от качеств характера или поступков того, кто вызывает это чувство. Важно еще и уважение к идеалам, праву на свое мнение или ошибку, признание личных границ и множество других нюансов. Если уважения в обе стороны нет, отношения нельзя считать здоровыми.

7. Доверие к партнеру

Можно любить, но при этом не доверять человеку в принципе. Разумеется, счастливыми при таком раскладе стать вряд ли получится. И дело не только в вероятности физических или эмоциональных измен, речь идет о более широком понимании доверия. При доверительных отношениях можно спокойно показывать свои болевые точки и уязвимые места — и знать, что это никогда не будет использовано против вас.

8. Возможность принятия партнера таким, какой он есть

Все мы неидеальны — и, чем старше становимся, тем большим количеством личных установок, комплексов и убеждений обзаводимся. Вовсе не факт, что все они придутся по душе потенциальному партнеру — именно по этой причине считается, что в зрелом возрасте сложнее создать пару. Если оба точно знают, что они спокойно могут расслабиться и оставаться самими собой, что их личные границы никто не будет проламывать — это станет отличной стартовой площадкой для гармоничных и равных отношений.
Что еще, по-вашему, важно при создании пары?
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