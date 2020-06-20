Как понять, что мужчина вас использует 

Мужчины не так просты, как кажется. Некоторым из них далеко до «принца на белом коне». Они уверены, что женщин можно использовать в своих целях. Причин, почему они так делают, множество. Некоторых не воспитали родители, другим делали больно. «Рамблер» рассказывает, как распознать, что вас используют, до того, как мужчина ранит ваши чувства.

Не знакомит с родителями

Если вы давно вместе, часто проводите время и он признается вам в любви, значит вы готовы сделать следующий шаг в отношениях. Насторожить должно то, что ваш возлюбленный оттягивает знакомство с родителями. Это значит, что к вашим чувствам он относится не в серьез, а родственники могут даже не знать о вашем существовании.

У него постоянно появляются «важные дела»

Вас должно напрячь то, что ваш мужчина часто откладывает встречи с вами, ссылаясь на более важные дела. При этом, в чем срочность этих дел он вам не говорит. Он уже скрывает от вас часть своей жизни, и это не к добру. Может он не хочет, чтобы вы знали о его работе, а может, у него есть и другая женщина.

У него нет друзей

Вы удивитесь, но некоторые мужчины неосознанно используют женщин. Например, так делают те, у кого нет близких друзей. Все свое время он проводит с возлюбленной. Так, ваши отношения, похожие на романтические, таковыми не являются. Возможно, ему просто удобно, что вы у него есть и не даете заскучать.

Многочисленные бывшие партнерши

Не все мужчины любят обсуждать своих бывших возлюбленных, но некоторые не упускают шанса похвастаться этим фактом перед своими женщинами. Если у него было много бывших, значит, его не интересуют серьезные отношения. И даже не думайте о том, что с вами он обязательно исправится. Конечно, вы не такая, как другие женщины, но понимает ли это он?