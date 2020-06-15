Быстрые и слепые, онлайн и реальные, групповые и одиночные: свидания бывают разные, но цель остается одна — встретить настоящую любовь. К списку способов познакомиться недавно добавился еще один — голые свидания. Такие откровенные встречи подойдут только для самых храбрых, но их участники утверждают, что авантюра того стоит. Узнайте, как проходят самые необычные свидания, где люди обнажают не только душу, но и тело, из нашего материала.

Первые свидания всегда волнительны. Люди боятся неловких ситуаций, переживают, понравятся ли друг другу, оправдаются ли их надежды. Что ж, те, кто решают отправиться на голые свидания, должны отбросить в сторону все комплексы и страхи, ведь они появляются друг перед другом в чем мать родила.

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Быстрые голые свидания стали популярными еще до карантина, а с началом пандемии их начали проводить в онлайн-режиме. Цель таких встреч — узнать друг друга, не отвлекаясь на одежду и другие факторы. Подобные мероприятия проводились в пабах. Люди надевали халаты перед входом, а когда садились за стол — раздевались. Каждому давалось три минуты на беседу с потенциальной второй половинкой перед тем, как сменить стол, как на традиционном быстром свидании.

Два мужчины рассказали, как проходили их голые свидания в Лондоне, а организатор таких встреч поведал об особенностях их организации.

Нолан, 36 лет

Нолан не расставался со своей любимой шляпой даже на голом свидании, а вот всю остальную одежду ему пришлось снять. Он не надеялся встретить любовь всей своей жизни на первом мероприятии, а пошел туда ради интереса. Но британцу понравилось: он познакомился с новыми людьми и начал посещать голые свидания чаще.

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Мужчина говорит, что чувствует себя на таких встречах более расслаблено, чем на обычном быстром свидании. Здесь никто ничего не скрывает, не осуждает и все более разговорчивы. Темы для беседы тоже намного разнообразнее.

Многие люди ходят на голые свидания тайно. Нолан считает, что такой опыт стоит риска. Он говорит, что мужчины с уважением относятся к женщинам во время встреч. Тем не менее, британец не завязал романтические отношения ни с одной новой знакомой с голых свиданий, хотя и обменялся номерами с несколькими участницами. Он нашел на встречах новых друзей, с которыми продолжает посещать мероприятия в неглиже.

Саймон, 43 года

Саймон уверен, что большинство мужчин ходят на голые свидания с серьезными намерениями, а не ради развлечения. Обычно, партнеры видят друг друга обнаженными только после 4-5 встреч, когда дело доходит до интима, но на таких мероприятиях близость возникает с первого взгляда.

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Британец считает, что женщины на голых свиданиях более откровенны и честны в своих желаниях. Мужчины тоже надеются встретить здесь любовь своей жизни. На таких встречах не существует игры или барьеров.

Саймон очень нервничал, когда впервые пришел на голое свидание. Тем не менее, все прошло отлично, несмотря на волнение. Мужчина не считает такие встречи секс-вечеринками, но признается, что парням иногда приходится прикрывать свое возбуждение. Участники задают друг другу обычные вопросы и разговаривают о жизни. Люди разных форм и размеров замечательно ладят между собой.

Британец познакомился на первом свидании с несколькими женщинами и обменялся с ними номерами, но не завязал ни с кем романа из-за разных целей: он искал настоящую любовь, а они еще не были готовы к серьезным отношениям. Сейчас у Саймона есть возлюбленная, но он настоятельно советует пойти на голые свидания тем, кто ищет настоящие чувства.

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Организатор голых свиданий, Роб, планирует проводить необычные встречи в онлайн-режиме во время карантина. Он говорит, что на его мероприятия приходят люди, уверенные в себе на все сто. Отсутствие одежды еще более сближает участников. Они быстро находят общий язык и интересные темы для разговора.

Роб ни разу не получал негативных отзывов о своих мероприятиях. Людям нравится подобный концепт и расслабленная атмосфера, царящая на голых свиданиях. Многие удивляются, что количество участников намного больше, чем они ожидали.

На современном телевидении множество реалити-шоу, в которых люди знакомятся, влюбляются и женятся, но американский канал Fox пошел еще дальше. Он запустил новый проект под названием «Плод любви» (Labor Of Love), в котором полтора десятка мужчин будут соревноваться за право стать будущим отцом для ребенка главной героини.