Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка рассталась с возлюбленной-блогершей и засудила ее клевету 

Lenta.ru 9 часов назад
Девушка рассталась с подругой-блогершей и засудила ее
Фото: Depositphotos
Пользовательница Reddit с ником AberStafsha рассказала о том, как рассталась со своей возлюбленной-блогершей, а затем решила обратиться в суд, потому что та оклеветала ее на своем YouTube-канале.
По словам AberStafsha, она была в отношениях с девушкой около года и ее устраивало все, кроме того, что блог для партнерши был для важнее всего. Через несколько месяцев после расставания несколько друзей посоветовали ей посмотреть видео на канале ее бывшей девушки. Оказалось, что бывшая возлюбленная рассказчицы записала ролик, в котором обвинила ее в эмоциональном насилии. После этого AberStafsha начала получать от незнакомцев сообщения, в которых ее называли ужасным человеком и желали ей смерти.
Тогда девушка решила обратиться в суд. Она знала, что ее экс-партнерша не сможет оплатить судебные издержки, однако ни это, ни просьбы друзей прекратить не остановили ее. Суд встал на сторону автора поста. После этого популярность канала ее бывшей девушки стала падать, и в итоге она обвинила AberStafsha в том, что та разрушила ее жизнь. Многие друзья также сказали, что она зашла слишком далеко, однако в комментариях на Reddit многие поддержали рассказчицу.
«У действий есть последствия. Ее видео могли разрушить твою жизнь, об этом, видимо, никто не подумал?» — написал Nozxx.
Пользователь с ником littlegremlinsparky также признал, что автор на 100 процентов права, а ее бывшая возлюбленная занималась клеветой. Многие также отметили, что блогерша не имела права публично обсуждать их отношения и выставлять ее виноватой во всем.
Видео дня. Куда пропала первая любовь Киркорова
Последние новости
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину «Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину Москвичам предложили работать с 6 утра Москвичам предложили работать с 6 утра На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
«Грудь, конечно, красивая»
«Грудь, конечно, красивая»
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Как быстро отчистить утюг от нагара
04:01
Как быстро отчистить утюг от нагара
Дом и сад
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
02:51
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
Еда Здоровье
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
02:58
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
Звёзды Любовь
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
10:37
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение