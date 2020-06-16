Мужчины рассказали, как пережили измены своих женщин

Несмотря на то, что статистика неумолимо «сдает» мужчин, уличая их в неумении хранить верность, сами они вовсе не считают себя заядлыми изменщиками и даже готовы простить своей второй половинки некоторые промахи при определенных обстоятельствах. Каких? Passion.ru выяснил у некоторых представителей сильного пола, каким образом им удалось пережить (и простить) измену любимой и дать второй шанс их отношениям.

Почему-то принято считать, что женщины тяжелее переживают предательство и не всегда находят в себе силы вновь довериться кому-то, чтобы вновь не остаться с разбитым сердцем в гордом одиночестве. Однако сами мужчины, как выяснилось, ничуть не меньше страдают из-за вероломства своей партнерши и гораздо сложнее решаются на то, чтобы простить и вновь впустить ее в свою жизнь. О том, что из этого выходит — в нашем материале.

Артем, 39 лет, директор юридической компании: «Мы когда-то давно договорились, что если у кого-то возникнут определенные мысли по поводу измены, то мы не будем скрывать и обманывать, а честно признаемся и подумаем, что можно сделать в этой ситуации. И когда моя любимая, с которой мы на тот момент уже были пять лет, как женаты, как-то заявила мне, что нам надо поговорить, я почему-то сразу же понял, о чем пойдет речь.

Супруга призналась, что потеряла голову от симпатичного коллеги и совершила то, о чем сейчас жалеет.

Я, конечно, был ошеломлен и сломлен: с одной стороны она честно призналась в своем проступке, с другой — я даже не предполагал, что моя возлюбленная сможет совершить такое. Мне пришлось взять паузу и какое-то время пожить отдельно. Взвесив все „за“ и „против“ я решил, что с этим человеком мне все же лучше, чем без него, поэтому дал нам второй шанс. И сейчас мы счастливы».

Олег, 47 лет, бизнесмен: «Как-то раз я увидел переписку моей благоверной с каким-то иностранцем. На вопрос: „Что это было“ она поспешила оправдаться, что всего лишь решила подтянуть язык и нашла неплохого преподавателя. Затем, конечно, я понял, что интересовала ее не только учеба. Она даже ездила в другую страну в гости к своему Ромео, а когда тот решил ее оставить, вернулась ко мне за прощением. Простил ли я? Конечно. Жалею? Нисколько. Оступиться может кто угодно, но главное я понял, как много значит для меня этот человек (если уж я решил дать ей второй шанс и принял обратно)».

Николай, 45 лет, генеральный директор в международной компании: «Мне казалось, что у меня идеальная жизнь: красавица-подруга и карьера, о которой многие могут только мечтать. На тот момент мы с моей возлюбленной встречались уже 3 года и дело медленно, но верно шло к свадьбе. И пока я продумывал каждую мелочь и зарабатывал деньги для нашего безбедного существования, моя вторая половинка тоже времени даром не теряла.

Оказалось, что она на работе познакомилась с иностранцем, вскружила ему голову, дождалась от него кольцо с увесистым бриллиантом и… укатила в Германию.

Я был просто раздавлен. В самом начале отказывался верить в произошедшее, а затем решил, что, видимо, судьбе так было нужно. Благоверная вернулась через год. Ее брак распался, и она вернулась на родину в поисках понимания и утешения. Что могу сказать… Я ее, конечно, утешил, вот только замуж теперь вряд ли позову. Пока мы просто встречаемся и стараемся не вспоминать о ее предательстве».

Руслан, 28 лет, IT-специалист: «Мне кажется, что измена моей девушки была своего рода возмездием. Ведь в самом начале наших отношений, когда я не воспринимал все всерьез и не задумывался о совместном будущем, я позволял себе иногда уходить в загул с друзьями. Она терпела и переживала, конечно. А потом, по ее же словам, стало настолько обидно, что решила отомстить мне той же монетой. Отомстила. Я не осуждаю, но решение начать все сначала далось мне нелегко. Каждый раз ловлю себя на мысли, что, возможно, надо было поступить иначе. Но пока не сдаюсь и не извожу ее ревностью или обидой».

Евгений, 36 лет, дизайнер: «Девушка призналась, что изменила мне в самом начале отношений.

Якобы она таким образом хотела понять, действительно ли у нее есть ко мне чувства или это так… встречи без обязательств.

Я, конечно, обиделся и ушел, как говорится „громко хлопнув дверью“. Через какое-то время остыл и решил простить — люблю эту женщину и постараюсь сделать так, чтобы у нее больше никогда не возникало даже мыслей об измене».

Роберт, 28 лет, финансист: «Об измене моей партнерши мне поведала ее подруга. Как-то раз в доверительной беседе (и под действием крепких напитков) она решила мне открыть глаза и дала понять, что моя девушка меня недостойна. Я, конечно, напрягся, но не стал устраивать допрос с пристрастием своей второй половинке — если человек посчитает нужным, то сам мне обо всем расскажет. С другой стороны, возможно, ее подруга просто решила отомстить за что-то таким образом и моя возлюбленная мне верна. Ведь наверняка ничего такого не было. Или все же было?»

Алексей, 31 год, юрист: «У меня все произошло по классике — однажды муж неожиданно вернулся домой, а там его лучший друг с женой в постели. Простил? Жену — да, а дружба оказалась разрушена. Супруга, кстати, с того момента ведет себя тише воды, ниже травы.

Пока не решил, каким образом ей это „припомню“, но пока делаю вид, что оправился после ее измены.

Иван, 25 лет, менеджер по работе с клиентами: „Однажды я получил сообщение от девушки, которое явно предназначалось не мне. Отпираться она не стала и призналась, что действительно несколько раз встречалась со своим бывшим, который якобы никак не может смириться с ее уходом. Я ее простил, но с тех пор мы просто дружим. Кстати, это мне абсолютно устраивает — в качестве друга она идеальна“.

Айдар, 33 года, фитнес-тренер: „Я случайно узнал об измене моей второй половинки. Первой мыслью было отомстить той же монетой и тогда я набрался смелости (или наглости) и пригласил самую красивую свою клиентку на свидание. После проведенной ночи я вернулся домой как не бывало и честно рассказал обо всем своей девушке. Было много слез и упреков, но в итоге мы договорились больше не вспоминать о случившемся и никогда не допускать подобное. Пока все получается, и мы не жалеем о своем решении“.

Роман, 37 лет, руководитель в строительной компании: »Если честно, я и сам не прочь гульнуть, однако известие о том, что моя партнерша мне изменила, повергла меня в шок. Поначалу, конечно, хотел прекратить наше общение, но затем остыл и решил не поддаваться эмоциям.

Подумал, что «изменить телом — не значит изменить душой» и решил посмотреть, как она дальше себя вести будет.

К слову, девушка изменилась в лучшую сторону, сейчас живем душа в душу и о своих проколах не вспоминаем».

Максим, 29 лет, агент по недвижимости: «Об проколе моей избранницы рассказал наш общий знакомый — увидел ее в ресторане с другим мужчиной. После допроса с пристрастием выяснилось, что измена действительно была, причем неоднократно. Выгонять не стал и не то, чтобы простил — пока оставил все в подвешенном состоянии, до того момента, как решу, что делать дальше со всем этим».

А как вы относитесь к изменам? Приходилось ли вам быть в такой ситуации?