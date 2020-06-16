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«Чем хуже пахнет, тем лучше»: балерина сколотила состояние на продаже ношеного белья и обуви 

WMJ.ru 4 часа назад
Балерина разбогатела на продаже ношеного белья
Фото: @yaela_vonk
36-летняя Яла Вонк из Испании когда-то мечтала стать примой-балериной, однако выбрала более пикантную профессию.
Оставшись без работы во время пандемии коронавируса Яла Вонк стала продавать онлайн… свое ношеное белье и обувь.
Когда-то Яла училась в Гаагской королевской консерватории и некоторое время действительно работала балериной — пока не встретила бойфренда, промоутера эротических мероприятий. Тогда девушка начала строить карьеру танцовщицы в клубах Ибицы — но связанные с пандемией санитарные ограничения на несколько месяцев оставили ее без работы.
Мои поклонники любят покупать грязное белье, носки, даже спортивную обувь. Чем хуже пахнет, тем лучше, точно! Мне даже стиральная машинка не нужна: белье пачкается, я его рассылаю и покупаю новое,
— цитирует предприимчивую балерину Mirror.
Очень быстро девушке удалось сколотить небольшое состояние: она зарабатывает до $100 тыс. и сейчас собирается покупать собственный дом — то, чего она и представить себе не могла еще несколько месяцев назад.
Кстати, в недалеком прошлом Яла успела побывать и бодибилдершей, однако сейчас ушла от суперразвитой рельефной мускулатуры и предпочитает быть похожей на любимую литературную героиню детства, рыжую Пеппи Длинныйчулок.
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