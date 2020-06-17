Почему в новых отношениях слабый мужчина меняется

Мы все слышали выражение: за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Но может этот самый мужчина изначально обладал потенциалом и амбициями? Наш эксперт уверена, что каждый из нас в отношениях действует исходя из собственных интересов. И человек, независимо от пола, может измениться, лишь преследуя личную выгоду. Разберем этот тезис подробней.

Почему с ней он стал другим…

В недавнем интервью Ксении Собчак с Екатериной Варнавой телеведущая и ее героиня обсудили бывших партнеров и пришли к любопытному выводу: после расставания с ними мужчины изменились в лучшую сторону, стали более решительными. Так, Варнава с удивлением отметила, что ее экс-бойфренд сразу же купил квартиру. Она в целом уверена, что в новых отношениях ее бывший многое учтет и уже будет совершать поступки — в их паре на себя привычно брала ответственность она.

Ксения Собчак с удивлением отметила: ее экс-муж после развода успешно строит новые отношения и проявляет инициативу — в их союзе за ним такого не водилось.

И действительно, немало женщин жалуются психологам, что бывший после расставания ведет себя в новых отношениях по-другому: начал зарабатывать, стал инициативным. А ведь раньше приходилось заставлять, уговаривать и в итоге все делать самой. Как же так? Мы решили обратиться с этим вопросом к одному из наших экспертов.

Айна Громова психотерапевт, психиатр

Все зависит от человека рядом

«Существует мнение, что расставшись с сильной активной женщиной в новых отношениях мужчина становится другим и начинает совершать поступки. Я допускаю, что если в одних отношениях мужчина постоянно был в дисбалансе и за него многое решалось, то в новой паре он начнет вести себя иначе. Но это далеко не единственный вариант развития событий. Вполне вероятно, мужчина найдет себе другую сильную женщину, которая будет доминировать.

Он по-прежнему будет чувствовать себя неудовлетворенным, но с другой стороны — ему так удобно, он повторяет привычную модель.

Второй вариант: мужчина совершает или не совершает поступки, также как и женщина, в зависимости от внутреннего ощущения, насколько человек рядом важен для него. Когда для нас кто-то очень значим и дорог, мы способны на поступки. И наоборот. При этом каждому человеку в первую очередь интересен он сам: когда я делаю что-то для другого, я пытаюсь стать нужным и значимым для него, то есть, условно, добиваюсь своей цели.

Кто воспитывает слабых мужчин?

Следующий момент, на который хочется обратить внимание. Далеко не каждый мужчина, который заканчивает отношения с сильной женщиной, становится потом лидером. Нет, поведение диктуют внутренние качества человека. Если мужчина умеет зарабатывать, то он будет это делать. А если не умеет, то никакая женщина его не заставит и не сподвигнет. При этом, если женщина очень важна для мужчины, он будет стараться это делать, чтобы делать ей подарки, чтобы завоевать ее. Важно понимать, что внутренние свойства наши не настолько зависят от взаимодействия с другими людьми. Это миф, что бедный студент рядом с успешной сильной женщиной станет также успешным.

Да, мы можем приобрести новые навыки, черты, но кардинально люди не меняются.

На многочисленных курсах, тренингах учат, что женщина должна мотивировать своего мужчину, что за каждым успешным лидером стоит сильная спутница. Но если вы выбрали в партнеры лентяя, который не хочет вкладываться в семью, отношения, то ничего путного не получится.

Некоторые уверены: слабых мужчин воспитывают сильные женщины. Поясню. Инфантильные люди, независимо от пола, воспитываются в гиперопеке, когда им с детства не давали выбирать, решать, — они не привыкли нести ответственность. И другая крайность, когда дети с малых лет сталкивались со стрессовыми ситуациями и никто их не поддерживал.

Во взрослом возрасте они быстро впадают в панику в критических ситуациях и боятся ответственности.

Чтобы личность формировалась зрелой, с детства необходимо прививать установку: каждый поступок влечет за собой последствия. Что сделаешь, то и получишь.

Мы все в жизни делаем для себя

Любой дисбаланс в отношениях — это плохо. В норме люди в паре живут как равноправные партнеры. Есть два параметра отношений: власть и ответственность. Если вы берете на себя всю ответственность, то вы захотите все контролировать, то есть властвовать. И наоборот. Не получится так, что мужчина зарабатывает, обеспечивает семью, а я выбираю, как мы будем жить, с кем дружить, куда ездить отдыхать и сколько у нас будет детей. Нет, так это не работает. Если он несет ответственность, то он и диктует условия.

Чтобы был баланс, каждый должен нести ответственность в пропорции 50 на 50.

И если мужчина в одних отношениях был слабым и ведомым, а в новом браке взлетел как орел (что бывает редко!), это значит лишь одно — нынешняя женщина для него более дорога и он захотел стать значимым для нее, то есть преследовал внутреннюю выгоду. Ведь все что мы делаем, мы делаем по факту для самих себя.