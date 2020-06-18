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История пенсионерки, которая усыновила 23-летнего мужчину 

Мира Маркина 10 часов назад
История пенсионерки, усыновившей 23-летнего мужчину
Фото: Twitter/ OladOgunrinu
Усыновление — крайне серьезный шаг, решиться на который способен далеко не каждый. Что уж говорить о ситуации, когда 23-летнего мужчину усыновляет пожилая женщина? А ведь это абсолютно реальный случай, произошедший в Индонезии. К чему привело это усыновление? Разбирался "Рамблер".
63-летняя Мба Гамбренг из Южной Суматры усыновила Арди Варса в 2019 году. С той поры они жили вместе, как мать и сын, Гамбренг и подумать не могла, что между ними могут завязаться романтические отношения.
Прошел год и женщина сказала Варсу, что ему пора найти для себя невесту. Три приемных дочери Гамбренг уже вышли замуж, и ей хотелось, чтобы и сын наконец обзавелся семьей. Вот только юноша отреагировал не так, как рассчитывала Мба: он сделал ей предложение руки и сердца. Такой поворот событий ввел женщину в недоумение, однако она согласилась.
Более того, перед свадьбой Варс заплатил своей невесте 100 тысяч индонезийских рупий — около 491 рубля. Эта сумму расценили как калым. Свадебная церемония прошла благополучно: молодожены держались за руки, обнимались и улыбались.
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