6 приемов тантрического секса для новичков

Если вы не спешите попасть на финиш, а любите наслаждаться процессом и смаковать каждую деталь, тогда наверняка вам понравится тантрический секс — так вы сможете полностью погрузиться в действо и ощутить новые эмоции. Не знаете, с чего начать? Наши простые лайфхаки помогут вам быстро разобраться что к чему и подарить партнеру (и себе тоже) невероятные ощущения.

Что такое тантрический секс и чем он отличается от обычного?

Стоит начать с того, что настоящую популярность данный вариант близости обрел после откровения певца Стинга , который как-то в душевном порыве поведал, что практикует семичасовые марафоны со своей супругой (разумеется, включая «прелюдию» в виде совместного ужина и просмотра TV). Однако большинство людей пропустили мимо ушей информацию о сопутствующей атрибутике, уяснив для себя основное — если кто-то может предаваться близости семь часов, так почему бы и им не попробовать тоже? На деле же все обстоит несколько иначе. Эксперты утверждают, что во время тантрического секса у новичков «хватает терпения» лишь на 15-20 минут, в то время, как «профессионалы» отводят на сам половой акт около 2-3 часов.

Так что же такое тантрический секс? В буквальном переводе с санскрита слово «тантра» означает «ткацкий станок» или «нить, на которую нанизывается все основное». Другими словами, это можно трактовать, как «энергия, которая циркулирует во время близости, пронизывая партнеров». Именно когда происходит объединение мужской и женской энергии, у партнеров получается достичь наивысшую точку наслаждения. Они принимают (и понимают) тело второй половинки, наслаждаются самой близостью и оттягивают наступление оргазма (для них это является скорее приятным бонусом, а не конкретно целью). Эксперты утверждают, что при правильном (и гармоничном) подходе, можно получить не только физическое, но и психоэмоциональное удовольствие (освоить так называемую духовную практику), которое вряд ли с чем-то можно сравнить.

Базовые шаги к удовольствию для тех, кто ранее не практиковал нечто подобное

«Это слишком сложно», «Я не знаю, с чего начать», «Мне кажется, что у нас так не получится», «Я не занималась этим ранее и боюсь все испортить», — примерно с такими мыслями новички подходят к изучению данного вопроса. С одной стороны, им очень хочется добиться максимальной близости с партнером и получить новый чувственный опыт, но с другой — они переживают, что в попытках сделать как можно лучше, они сделают только хуже. На самом деле эксперты подбадривают, что нужно лишь настроиться на одну волну с партнером и отдаться во власть эмоциям (а не замыкаться в себе).

С чего же начать?

Подготовьтесь к процессу. Можно попрактиковать воздержание, чтобы у вас накопилось достаточно сексуальной энергии, и вы смогли выдержать марафон. Накануне близости откажитесь от тяжелой и жирной пищи (иначе это во время процесса «что-то может пойти не так»), лучше добавьте в рацион мед, орехи и фрукты (можно выбрать афродизиаки). Не забудьте сделать легкий комплекс упражнений и как следует потянуться — это поможет подготовить мышцы к процессу, и вы будете лучше чувствовать свое тело (а заодно и ваш партнер сможет оценить вашу гибкость и выносливость).

Что касается помещения, то необходимо заранее удостовериться, что кровать не скрипит и в комнате нет лишних острых углов, которые в самый ответственный момент могут оказаться весьма некстати. Если у вас есть кондиционер, то можно заранее выставить оптимальную температуру, чтобы потом не отвлекаться и не прерывать процесс. Зажгите ночники, свет должен быть приглушенным и мягким, а сама обстановка — комфортной и располагающей к близости. Можете заранее подготовить музыкальное сопровождение, только проследите, чтобы звук был мягким и обволакивающим, а не назойливым и нарочито громким.

Непосредственно перед близостью можете помедитировать — освободиться от негативных мыслей, забыть о проблемах и настроиться на своего партнера. Медитировать, кстати, можно вместе, это поможет быстрее «поймать» общую волну.

Спокойствие, только спокойствие

Даже если вы впервые занимаетесь тантрическим сексом, постарайтесь расслабиться и получить максимальное удовольствие. В данном случае вам не нужно сразу же думать о том, как побыстрее добраться до финала — оставьте эти мысли и максимально погрузитесь в процесс. Ни в коем случае не торопитесь, ваши движения должны быть плавными и чувственными. В противном случае настроиться на одну волну будет сложнее.

«Почувствуй мое сердце». Положите левую руку на сердце своего партнера и попросите его сделать тоже самое. Почувствуйте сердцебиение, смотрите друг другу в глаза, забудьте о проблемах и неурядицах и попытайтесь «синхронизироваться друг с другом» (в такие моменты синхронизируется дыхание и сердцебиение).

«Есть контакт». Зрительный контакт очень важен, поэтому не отводите взгляд, а внимательно следите за реакцией партнера (что ему нравится или наоборот, доставляет дискомфорт). Так вы сможете оперативно подкорректировать свои действия и доставить максимальное удовольствие своей второй половинке.

«Сила объятий». Вряд ли кто-то будет отрицать целительную силу объятий, поэтому не отказывайтесь от этого. Только сделайте это правильно, чтобы максимально почувствовать друг друга и начать обмениваться энергетикой. Например, вы можете сесть на колени вашего избранника (лицом к нему) и максимально прижаться всем телом. Сосредоточьтесь на ощущениях и не забывайте о зрительном контакте.

«Единение души и тела». Когда вы достигнете единения души и тела, максимально доставив удовольствие друг другу и почувствовав небывалое возбуждение, можете переходить к интиму, только выбирайте такие позы, где вы сможете удерживать зрительный контакт и двигаться плавно, не нарушая гармонию.

«Все под контролем». Не забывайте контролировать возбуждение, если понимаете, что вы уже близки к финалу, попробуйте переключиться, сделать глубокий вдох и выдох, пока не восстановите свои силы. Повторите это несколько раз, до тех пор, пока и ваш партнер не выйдет на финишную прямую и одновременный оргазм вам обеспечен. И хотя в тантрическом сексе большее значение придается именно самому процессу (как к духовной практике), яркая кульминация становится приятным бонусом для партнеров и осознанием того, что вам удалось достичь единения душ и гармонизации отношений. Ради этого все и затевалось, ведь так?