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Какие вещи не делятся при разводе 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Какие вещи не делятся при разводе
Фото: depositphotos.com
Длительный карантин привел к резкому увеличению числа разводов во всем мире. «Рамблер» о вещах, которые не делятся при расторжении брака в России.

Имущество, приобретенное до свадьбы

Все, что куплено до регистрации брака, является личной собственностью и не может быть поделено при разводе. Также будет невозможно поделить вклад, открытый до создания семьи.

Личные вещи

Вся одежда, обувь и другие личные вещи, приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, являются собственностью человека. Однако драгоценности и предметы роскоши все же подлежат разделу. Также любые подарки от других людей одному из супругов не делятся во время развода, поскольку считаются личными.

То, что прописано в брачном договоре

Некоторые супруги до свадьбы составляют брачный договор, в котором они могут описать имущество (как имеющееся, так и будущее), которое достанется каждому в случае расторжения брака.

Наследство

Любые вещи, полученные в наследство во время брака, не подлежат разделу в процессе развода.

Кредит, потраченный на личные нужды

Согласно статье 39 Семейного кодекса РФ, при разводе делятся общие долги. Однако под общими долгами подразумеваются кредиты, потраченные на семейные нужды. Нередки случаи, когда вторая сторона не знает о долгах первой.
Также разделу во время развода не подлежат авторские права, личные вещи, вклады детей и деньги на счете инвестиционного страхования.
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