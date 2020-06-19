Почему я предпочитаю секс в машине 

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Несмотря на то, что мне уже немного за 40, в плане сексуальной жизни я такая же раскрепощенная, какой была в 20 лет. Унылый 5-минутный секс в кровати — не для меня. К счастью, мой партнер заинтересован в интиме не меньше, чем я, поэтому мы постоянно пробуем что-то новое.

Когда подруга рассказывает, что у нее наконец-то случился секс на кухонном столе, я не могу сдержаться и делаю снисходительную гримасу. Стол? Серьезно? И это, по-твоему, разнообразие? Аэропорт, пляж, парк, офис, музей, кинотеатр, самолет, общественный туалет, крыша и спортзал — вот лишь малая часть тех мест, где за последний год у меня был секс. Но все-таки, несмотря на все разнообразие, чаще всего я отдаю предпочтение автомобилю.

Во-первых, такой секс всегда происходит спонтанно. Недвусмысленные намеки вы можете дать своему партнеру еще в пути, а когда прибудете к месту назначения, смысла выходить из машины уже не будет.

Во-вторых, не знаю, как вас, а меня страшно возбуждает возможность быть застуканной. Никакой тонировки в машине нет, плюс иногда мы занимаемся любовью в светлое время суток в довольно оживленном месте. Мы знаем, что на нас скорее всего смотрят, но это неважно: важен процесс, а когда есть зрители, он становится куда более пикантным.

В-третьих, небольшие габариты авто делают вас с партнером в буквальном смысле ближе друг к другу. Да, десяток другой поз из "Камасутры" здесь не опробуешь, — попросту нет столько места. Но, мне кажется, когда вы настолько близки к своему партнеру, между вами возникает какая-то особая интимность. Запотевают стекла, становится очень жарко, но вы уже не обращаете на это внимания. А если вам скажут, что секс в машине — это пошло, вспомните знаменитую сцену из "Титаника". Вряд ли кто-то станет спорить, что в фильме занятие любовью Роуз и Джека было показано как нельзя лучше.

И наконец, в-четвертых, секс в машине помогает женщине раскрепоститься. Вы сразу чувствуете себя лучшей любовницей на земле, и ваш мужчина чувствует это вместе с вами. Я бы советовала всем парам, уставшим от примитивного секса, хотя бы на одну ночь перебраться в машину и почувствовать разницу. Возможно, после этого вам уже не захочется возвращаться в кровать.