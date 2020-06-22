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Все началось с того, что подруга предложила мне завести молодого любовника.

Случилось это, когда я в очередной раз жаловалась ей на отсутствие секса с мужем. Точнее секс-то есть, но, по правде сказать, просто отвратительный. В лучшем случае я не чувствую ничего, в худшем — мне кажется, будто я кукла резиновая, в которую "потыкали" пару раз ради забавы. При этом уйти от мужа я не могу: у нас трое детей, квартира, дача, две машины, всю семью содержит он. Но и без нормального секса я жить устала.

Сначала я опешила, услышав совет подруги. А потом подумала: почему нет? Наверняка и муженек ходил налево. Не мог не ходить за 15-то лет брака.

Найти любовника мне не составило труда. Я зарегистрировалась в популярном приложении для знакомств, где указала, что "ищу только качественный секс" и даже готова вознаграждать материально за особые успехи в постели. Этот пункт был важен, поскольку выгляжу я, откровенно говоря, далеко не на 18 лет. Подумала, что если отпугну фотографиями, то заманчивая подпись точно не оставит мужчин равнодушными. Так и вышло: уже через день поисков мне написал 25-летний Марк и пригласил к себе.

Я приехала к нему на ночь, сказав мужу, что останусь у подруги, и это была лучшая ночь за все 46 лет жизни. Я такого даже в порнофильмах не видела! Кто бы мог подумать, что молодые мальчики настолько раскрепощенные и умелые в постели, что могут дать фору любому мужику за 40. Он использовал какие-то безумные игрушки, шептал грязные словечки, что меня страшно заводило, и не останавливался, по ощущениям, больше часа. Для меня это рекорд, ведь мужа хватало максимум на 10 минут.

У нас был секс во всех позах, о многих из которых я даже не подозревала, и во всех частях квартиры. Даже на открытом балконе! Поначалу я побоялась такого экспромта, а потом решила, что могу себе позволить хоть раз в жизни насладиться сексом. И сделала это.

Мы договорились видеться с Марком несколько раз в неделю, если получится — чаще. Хотя после той ночи я поняла, что оставаться с мужем, значит, так или иначе обрекать себя на несчастье. Начала задумываться о разводе. А подруге отправила букет цветов в знак благодарности за хороший совет.