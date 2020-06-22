Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа самая популярная музыка для секса 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Названа самая популярная музыка для секса
Фото: The Weeknd / YouTube
На музыкальном стриминговом сервисе Spotify появился плейлист с самой популярной музыкой для секса. Список треков составил бренд нижнего белья Pour Moi, передает журнал Instinct.
Создатели перечня проанализировали около 300 тысяч песен из различных плейлистов пользователей с тематическими названиями вроде «для свидания», «для этого самого», «плейлист для секса» и «для просмотра Netflix». В список попали композиции, наиболее часто встречающиеся в пользовательских плейлистах. Самым популярным артистом оказался The Weeknd — в перечень вошли его треки Often, Earned It, Wicked Games, The Hills и Call Out My Name.
Кроме того, в списке — певец Jeremih с композициями All The Time и Birthday Sex, Трей Сонгз с песнями Neighbors Know My Name и Slow Motion, а также исполнители Брайсон Тиллер (Don’t) и Ginuwine (Pony).
Видео дня. Кухонные ошибки, опасные для здоровья
Последние новости
Собянин объявил об открытии ресторанов и фитнес-клубов Собянин объявил об открытии ресторанов и фитнес-клубов Названы причины низкой смертности среди россиян с коронавирусом Названы причины низкой смертности среди россиян с коронавирусом В cуде попросили расследовать наличие у НАТО данных для дела MH17 В cуде попросили расследовать наличие у НАТО данных для дела MH17
Любовь , Эйбeл Тесфайе , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали имя новой пассии Прилучного
СМИ узнали имя новой пассии Прилучного
Названа способствующая богатству россиян привычка
Названа способствующая богатству россиян привычка
Кристина Агилера снялась голой
Кристина Агилера снялась голой
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Одежда, которая вас старит
05:26
Одежда, которая вас старит
Мода Красота
Какой спорт полезен для любителей
06:02
Какой спорт полезен для любителей
Здоровье
Ксения Алферова показала красавца-родственника
03:02
Ксения Алферова показала красавца-родственника
Звёзды
На ком женат отец Дмитрия Маликова
03:13
На ком женат отец Дмитрия Маликова
Звёзды Любовь
«Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу»
01:32
«Мужик, которому изменяют, мутирует в курицу»
Звёзды
Как мухлюют с куриными грудками в магазинах
02:56
Как мухлюют с куриными грудками в магазинах
Еда Здоровье
Вскрылись подробности о молодой любовнице Ефремова
02:27
Вскрылись подробности о молодой любовнице Ефремова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение