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Россиянам спрогнозировали «свадебный бум» летом 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Россиянам спрогнозировали «свадебный бум» летом
Фото: Lenta.ru
Летом в России прогнозируется «свадебный бум», поскольку пары, которые хотели заключить брак весной и не смогли сделать это из-за ограничений, начнут реализовывать свои планы. Об этом заявил главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель. Его слова приводит News.ru.
«Достаточно сложно дистанционно как заключить брак, так и развестись. Такой отложенный спрос, несомненно, должен как-то сказаться при выходе из карантина. (…) Думаю, с учетом того периода, который пришелся с конца марта, это будет компенсация примерно квартальных данных»,
— заявил Мукомель.
При этом, по словам социального психолога Алексея Рощина, число разводов летом также может резко увеличиться. «Появятся новые причины для разводов и новые желающие разводиться именно после карантина. Потому что люди, пожив вместе непрерывно, 24 часа в сутки, убеждаются в том, что они живут совсем не с тем человеком, которого они себе представляли», — отметил психолог.
Ранее стало известно, что общее число браков и разводов в России в начале 2020 года сократилось. Так, в первом квартале года зарегистрировали 157,1 тысячи актов о заключении брака — на 3,8 тысячи меньше, чем за тот же период 2019-го (160,9 тысячи). Количество актов о расторжении брака оказалось сопоставимо с числом их заключения — 142,6 тысячи. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составил 147,8 тысячи.
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Женский форум
Любовь , Алексей Рощин , РАН
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