Каких женщин не берут замуж

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему одних девушек зовут замуж уже спустя полгода отношений, а другие встречаются со своими возлюбленными годами перед свадьбой? На самом деле, существуют типы женщин, которых мужчины не зовут замуж или предлагают им руку и сердце спустя долгие годы. "Рамблер" перечисляет их.

Навязчивая

Возможно, она прекрасный человек и хорошая девушка, но возлюбленному уже надоели постоянные намеки на то, что она хочет под венец. Тогда в голову мужчины закрадывается мысль о том, что брак нужен ради чего-то или наоборот, для галочки. Некоторые люди противоположного пола тоже очень романтичны и хотят, чтобы предложение руки и сердца было неожиданным сюрпризом для их второй половинки, но, когда она настаивает на свадьбе, сделать это невозможно.

Домоседка

Хорошо, когда женщина любит домашний уют и постоянно заботится о своем доме. Она не гуляет с подругами до ночи, не тратит деньги в кафе и ресторанах, но многие мужчины говорят, что с такими им скучно. Человек, которого нельзя вытащить даже на природу, вызывает подозрение у мужчины. Не все люди любят целыми днями сидеть дома и видеть только четыре стены. Им нужна свобода и пространство.

Ревнивица

Чаще всего такие женщины выходят из долгих отношений после предательства любимого человека. У нее есть психологическая травма, поэтому она постоянно подозревает своего возлюбленного в измене. Некоторые мужчины готовы принять это и жить дальше с вопросами о том, где они и с кем, но это относится не ко всем. Постоянная слежка и недоверие только разрушает отношения и оттягивает свадьбу. Ревность чаще всего появляется из-за неуверенности в себе. Если у девушки был неудачный опыт, ей нужно проработать это с психологом, а еще научиться уважать и любить себя.

Требовательная

Этой женщине постоянно нужны цветы, дорогие подарки, походы в кино и дорогие рестораны. Она требует от своего мужчины невозможного, но при этом состоит в отношениях не с миллиардером. Многие девушки уверены, что должны вдохновить своего мужчину на заработки, но не всегда понимают, что богатство приходит не сразу. При этом она упорно отказывается все это принимать и ставит своему партнеру условия вплоть до брачного договора.