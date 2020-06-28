Что мужчин бесит в женщинах 

Обычно женщины акцентируют внимание на том, что их раздражает в партнере. Например, разбросанные носки, мокрый пол в ванной, компьютерные игры, храп или ночные походы в бар с друзьями. Но догадываются ли они, что иногда своими поступками сами ужасно бесят мужчин?

Например, большинству из них не нравятся походы по магазинам, вечные диеты их возлюбленных и жалобы на лишний вес. Еще одна вещь, которую ненавидит мужской пол — привычка разбрасывать по всем комнатам косметику и другие приспособления для красоты. "Рамблер" собрал галерею снимков, которые лучше всего демонстрируют, за что женщины бесят мужчин.