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Что мужчин бесит в женщинах 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Обычно женщины акцентируют внимание на том, что их раздражает в партнере. Например, разбросанные носки, мокрый пол в ванной, компьютерные игры, храп или ночные походы в бар с друзьями. Но догадываются ли они, что иногда своими поступками сами ужасно бесят мужчин?
Например, большинству из них не нравятся походы по магазинам, вечные диеты их возлюбленных и жалобы на лишний вес. Еще одна вещь, которую ненавидит мужской пол — привычка разбрасывать по всем комнатам косметику и другие приспособления для красоты. "Рамблер" собрал галерею снимков, которые лучше всего демонстрируют, за что женщины бесят мужчин.
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