5 сексуальных практик из Древней Индии 

Индия считается довольно целомудренной страной. И женщины, и мужчины ходят закутанными с головы до пят, занимаются любовью лишь после брака и опускают глаза при виде эротических гравюр. Вряд ли вам удастся вывести индийца на откровенный разговор, а уж завести курортный роман с коренным жителем — об этом и речи идти не может.

Однако Индия не всегда была стыдливой. До мусульманских и европейских завоеваний это государство имело богатую эротическую историю. Причем настолько, что некоторые практики оттуда покажутся дикостью даже для человека самых свободных нравов.

Камасутра

Знаменитый «трактат любви», на который ссылаются до сих пор, был написан индийским философом по имени Малланага Ватьсьяяна в III-IV веках нашей эры. Причем, это — не просто авторская работа, а огромный сборник, основанный на камашастре — учении и взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.

В оригинальной версии «Камасутры» Ватьсьяяна описал 64 сексуальные позы, отдельно остановился на искусстве поцелуев и орального секса, а также рассказал, что нужно делать в случае любовного треугольника. Главной мыслью книги было то, что в интимных отношениях нет ничего позорного, однако к ним нельзя относиться легкомысленно. Половой контакт, основанный на любви и взаимоуважении, автор называл «божественным единением».

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Шива-лингам и йони

В некоторых течениях древнего индуизма поклонялись Лингаму и Йони, как символам производящей силы. В храмах Шивы стояло множество продолговатых и округлых фигур, вокруг которых проводились ритуалы, зажигались светильники и возводились алтари.

Религиоведы небезосновательно предполагают, что индианцы славили ничто иное, как мужские и женские половые органы, а точнее функции, которые они выполняли. Оплодотворяющая природа Лингама и порождающая функция Йони считались чем-то мистическим, божественным, дарованным свыше.

Скульптуры, посвященные человеческой плоти, сохранились в Индии до сих пор. Однако современные жители обходят их стороной и застенчиво краснеют при виде статуй с огромными фаллосами.

Девадаси — малолетние «божьи рабыни»

В то время, как в Европе красивых женщин считали ведьмами и сжигали, в Индии девочек, которым досталась привлекательная внешность, отдавали на служение в храм. Особенно это явление было распространено среди низших каст: родителям, живущим в нищете, было выгодно сбыть с рук лишнего ребенка.

Переход простой девочки в девадаси включал в себя обязательную дефлорацию. Если юная служительница была слишком мала, чтобы вступить в контакт с мужчиной, ее лишали девственности с помощью специального камня. Далее на тело новоиспеченной девадаси ставили клейма и с этого момента в ее задачи входило танцевать во время религиозных процессий. Костюма для танцев почти не было — лишь легкая повязка, едва прикрывающая бедра.

Право на личную жизнь у девадаси было ограниченным. Она могла лишь иметь эпизодические связи с представителями высших рангов, но мужья, постоянные любовники и дети были для нее под запретом.

Повальная педофилия

Супруги-ровесники — редкость для древней Индии. Хорошим тоном считалось, когда жених старше невесты на две трети. А, учитывая, что парни женились в 25 лет, их жены были восьми-девятилетними.

К слову, сейчас средний индианец находит себе пару после 30. Мужчинам вменяют в обязанность сперва построить карьеру, а уже потом искать супругу. Ходят слухи, что эта установка порождает повсеместные гомосексуальные связи между друзьями и даже братьями.

Толпы евнухов

Несколько веков назад о трансгендерах в Индии никто не слышал. А вот евнухи были. Причем кастрация была довольно неплохим способом социальной мобильности, поэтому многие ребята из «неприкасаемых» шли на нее добровольно. Те, кто выживал после обряда (оскопление походило в ужасных антисанитарных условиях), переодевались в женские одежды и признавали над собой власть богини-матери по имени Бахучара Мата.

В стране до сих пор существуют общины с людьми «третьего пола». Их представители часто ходят на праздники, посещают свадьбы и крещения детей. Там они поют, танцуют и требуют денег за свое искусство. Их не прогоняют: обидеть евнуха — к беде. Однако немалая часть оскопленных мужчин живет за чертой бедности. Они вынуждены просить милостыню или заниматься проституцией, чтобы не умереть с голоду.

Интересно, что 20% современных кастратов живут во вполне гетеросексуальных браках и даже имеют потомство. Остальные же уходят в общины, где придерживаются четкой иерархии и не вступают в отношения.

Гомосексуальность в Индии

В любые времена и в любом обществе существует определенный процент геев и лесбиянок. Однако в древней Индии такие отношения не приветствовались. Женщин за однополую связь обривали, били плетьми и отрезали им по два пальца. Мужчину же могли вообще изгнать из касты. Причем, гомосексуалом почему-то считался только пассивный партнер.

Индианцы по-прежнему предвзято относятся к ЛГБТ. Впрочем, это не мешает туристам считать, что в стране живут одни геи. В ментальности жителей Индии нет привычки романтизировать дружеские проявления, поэтому там гетеросексуальные мужчины могут обниматься, держаться за руки и даже сидеть друг у друга на коленях без любовного подтекста.

Кольцо верности

Чтобы уберечь дочерей от изнасилований и преждевременной половой жизни, индианцы придумали болезненный, но гораздо более гуманный способ, нежели пояс верности. Матери прокалывали маленьким девочкам гениталии и вдевали кольцо, перекрывающее вход во влагалище. Историки предполагают, что это «украшение» особо не доставляло дискомфорта в повседневности, если не считать того, что процедуру проводили далеко не стерильной иглой.

Что же касается сильного пола, то в индийской культуре часто встречался пирсинг пениса. Считалось, что прокол гениталий положительно сказывается на мужской силе и чувственности.