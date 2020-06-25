Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гости рассказали о самых диких случаях на свадьбах 

Lenta.ru 7 часов назад
Гости рассказали о самых диких случаях на свадьбах
Фото: Depositphotos
Пользователь Reddit ajlposh предложил другим юзерам собрать в одном месте все самые дикие случаи, которые они видели на чужих свадьбах. Пост, получивший 77 тысяч одобрительных оценок, набрал больше 21 тысячи комментариев, в которых гости свадеб описали нелепые и странные ситуации на церемониях.
Так, юзер S-D-J вспомнил, как пастор во время бракосочетания все время говорил: «Наш божественный отец, наш папочка бог». Yet-another-dave вспомнил сразу несколько историй, в одной из которых жених устроил грязные танцы со своей сводной матерью, положив ей руки на ягодицы. А MiceRekei присутствовал на свадьбе, которая поначалу казалась обычной. До того момента, пока жених и невеста не зашли в зал с коронами на головах. Жених попросил свою мать рассказать в микрофон, что она в нем особенно любит, после чего обратился с аналогичной просьбой ко всем присутствующим.
«В самом начале мы встали, чтобы послушать национальный гимн», — рассказал об одной церемонии пользователь Andromeda321, отметив, что всем присутствующим это показалось странным. А Samhamwitch вспомнила, как невеста сильно выпила и флиртовала с другими парнями, пока жених сидел на месте с видом проигравшего человека. Неудача подстерегала пару, которая позвала на свадьбу юзера Strangerdanger8812: она пригласила всех друзей на Facebook, в общей сложности 700 человек, однако на церемонии явились не больше ста персон.
Видео дня. Волшебная таблетка
Последние новости
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента Белоруссии США предупредили Россию об изоляции в ООН США предупредили Россию об изоляции в ООН
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя модель попала на обложку обнаженной
51-летняя модель попала на обложку обнаженной
В Пензе 6-летний мальчик пропал во время прогулки
В Пензе 6-летний мальчик пропал во время прогулки
«МИР в одной тарелке»: кулинарная премьера «МУЗ-ТВ»
«МИР в одной тарелке»: кулинарная премьера «МУЗ-ТВ»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Почему не все сухофрукты полезны
20:00
Почему не все сухофрукты полезны
Еда Здоровье
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
10:48
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение