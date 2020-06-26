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Главные ошибки в постели, которые совершают женщины 

Мира Маркина 6 часов назад
Главные ошибки женщин в постели
Фото: depositphotos.com
Интимная жизнь — один из главнейших аспектов отношений. Но вместе с тем обсуждать ее не принято. Отчасти поэтому многие женщины на протяжении долгих лет совершают одни и те же ошибки в постели, не пытаясь их справить. Какие именно? Расскажет "Рамблер".

Не инициируют секс

Стереотип о том, что мужчина во всем должен делать первый шаг, давно и безнадежно устарел. Не бойтесь сами инициировать близость, особенно, если в вашей паре это всегда делает он. Женская уверенность заводит мужчин куда сильнее, чем невнятные намеки и осторожные прикосновения.

Сосредотачиваются на своих недостатках

Постель — это не то место, где стоит вспоминать о каждой растяжке на своем теле или думать о том, что вам так и не удалось сбросить пять лишних килограммов. Во время близости мужчинам нет дела до изъянов их партнерши, но если партнерша не погружена в процесс, удовольствие от секса не получит ни он, ни она.

Скрывают свои желания

В детстве многим из нас внушали установку о том, что говорить об интиме постыдно. Именно эта установка во взрослой жизни привела к тому, что мы не довольны сексом даже с любимым человеком. К счастью, порой, чтобы это исправить, достаточно просто рассказать партнеру о своих желаниях и фантазиях. И, возможно, уже в следующий раз ваша интимная жизнь заиграет новыми красками.
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