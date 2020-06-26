Приемы, которые моментально возбудят мужчину 

Мы подскажем, как «разогреть» партнера, чтобы получить максимальное удовлетворение.

Согласитесь, нередко сложно понять, насколько мужчина возбужден, поскольку он не всегда спешит показывать свои эмоции, боясь реакции партнерши. Однако мы знаем проверенные способы завести мужчину, даже если внешне он не проявляет бурной реакции на ваши действия. Изучаем и используем данные приемы даже в общественных местах.

Пусть он предвкушает

Мужчине быстро становится скучно, если ваша интимная жизнь до боли предсказуема: вечер, ужин, ожидаемый комплект белья и, наконец, секс. Если вы довольно долго состоите в отношениях, не мешает их слегка подогреть, для этого попробуйте «помариновать» своего партнера в день, когда вы планируете интимный вечер. Чувство напряжения будет поддерживать его легкое возбуждение и создаст необходимый накал в самый ответственный момент. Дайте его воображению разыграться.

Не забываем про аромат

Несмотря на то, что мужчины «любят глазами», они не могут остаться равнодушными к аромату, который ассоциируется со своей женщиной. Есть ли у вас любимая туалетная вода? Не забываем о ней, если вы планируете распалить мужское желание. Как утверждают психологи, мужчины лучшего всего реагируют на нотки ванили и мускуса в женских духах, поэтому советуем присмотреть аромат с данными компонентами, если у вас нет конкретных предпочтений. Чтобы добиться максимального эффекта, наносите духи в присутствии своего мужчины: изящным движением руки пройдитесь по шее и декольте… будьте готовы поймать возбужденный взгляд.

Делаем комплименты

Любой мужчина будет в восторге, если женщина сделает приятный комплимент. Пусть он будет сохранять невозмутимый вид, но знайте, в душе он ликует похлеще футбольного фаната, празднующего победу своей команды. Лучше всего, если вы сделаете комплимент в области, которая для него невероятно важна, например, человеку, следящему за собой, всегда хочется слышать о невероятных результатах своих тренировок, а потому не скупитесь на приятные слова, восхищаясь формой своего партнера. Важный момент: комплимент должен быть искренним, иначе в ваших словах просто нет смысла, мужчина почувствует подвох. Мужчина обязательно захочет вас «вознаградить» за приятные слова в его адрес.

Не бойтесь прикосновений

Наверное, самый лучший способ разжечь страсть — недвусмысленное прикосновение. Физический контакт должен стать завершением вашего эмоционального контакта в данный момент. Это особенно важно, если вы только начинаете узнавать друг друга, переходить к интиму на первых свиданиях не всегда разумно: мужчина может просто потерять интерес. В первую очередь, необходимо установить эмоциональную связь, без которой секс превратится в «плоский» физический контакт, который не принесет вам морального удовлетворения. Не стесняйтесь демонстрировать игривость, но не перегибайте, если не готовы к неожиданному сексу.