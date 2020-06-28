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Тантрический секс: основы для новичков 

SNCmedia.ru 8 часов назад
Тантрический секс: основы для новичков
Фото: depositphotos.com
Что такое тантрический секс, в чем его смысл и как подготовить к нему себя и партнера? Делимся базовыми знаниями об этом опыте.

1. Что такое тантрический секс?

Для того, чтобы опробовать что-то новое, стоит подробнее узнать об этом. Так вот, тантрический секс — это в первую очередь древняя восточная духовная практика. Суть состоит не в результате, то есть достижении оргазма, а в самом процессе. Цель — слияние мужской и женской энергии (Шива и Шакти) воедино для максимального просветления и нового уровня близости со своим партнером, а оргазм является наивысшей точкой духовного сознания. Не стоит бояться, что у вас может не получиться: сам процесс полового акта может занимать от 15 минут у новичков, а у опытных людей он может длиться около 2-3 часов.

2. Обсудите это с партнером

Тантрический секс стоит опробовать с человеком, с которым у вас серьезные, доверительные отношения и в котором вы уверены. Опять же, цель состоит в сближении между влюбленными. Если в приоритете для вас — быстрое удовольствие, то с тантрическим сексом стоит подождать. Если вы готовы, то обязательно нужно обсудить это со своим партнером. Дайте ему понять, что у него есть время подумать над этим, и не забудьте поделиться своими чувствами: объясните, почему вам интересно попробовать такой вид секса и укрепить вашу эмоциональную связь, а также упомяните положительные стороны такого опыта: помимо очевидного наслаждения, он принесет вам оздоровительную позу — и в физическом плане, и в ментальном.

3. Подготовка своего тела

Когда вы обговорите это со своим партнером и придете к обоюдному согласию, стоит заняться подготовкой себя и своего тела к этому. Многие эксперты советуют воздерживаться от секса в течение пары дней в качестве подготовки: это помогает накопить сексуальную энергию для наиболее интенсивных ощущений. Также стоит отказаться от тяжелой пищи для легкости в теле, а еще можно заняться растяжкой, чтобы избавить себя от какого-либо чувства дискофорта позже. Самое важное — делайте дыхательные упражнения: это помогает расслабить разум и тело и избавляет их от лишних мыслей и напряжения.

4. Подготовка домашней обстановки

И это не менее важно! Лучше всего для первого опыта выбрать свою спальню: спальня для пары всегда является местом, ассоциируемым с расслаблением и комфортом. Создайте приятное освещение, можно использовать свои любимые ароматические свечи, которые вы как раз берегли для особого случая, но желательно, чтобы они не имели резкого, навязчивого аромата. Используйте шелковые простыни и накидайте побольше мягких подушек — только при полном комфорте вы сможете сосредоточиться друг на друге и на своих ощущениях.

5. Ключевые детали самого процесса

Непосредственно перед самим процессом стоит повторить дыхательные упражнения, а в идеале еще и помедитировать около 10-15 минут. Это лучший способ избавиться от лишних мыслей и сфокусироваться на предстоящем наслаждении. По своей натуре, тантрический секс — это не только половой акт, в процесс входит и долгая прелюдия. В древних источниках указывалось, что она могла длиться не один час. Причем это происходит на глубоком духовном уровне. Важны зрительный контакт и чуткие касания по телу. Что касается конкретных поз, то «яб-юм» считается классикой тантрического секса. Именно в этой позе совокуплялись, а значит совершенствовались, индуистский бог Шива и его жена Шакти.
Сам секс должен быть медленным, поэтому он такой длительный. Подразумевается, что, несмотря на полную расслабленность разума и тела, мужчина и женщина имеют полный контроль над своим телом. А останавливаясь в решающий момент, вы можете быть убеждены, что результат будет стоить того.
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